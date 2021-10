L'Escola Moderna: 120 anys d'un projecte que va voler transformar les aules

El proper dimecres, com cada 13 d'octubre, lafarà una ofrena floral davant la tomba del pedagog i activista llibertari, afusellat aquest dia del 1909, acusat injustament d'haver estat un dels instigadors de la Setmana Tràgica. L'alcaldessa de Barcelona,, presidirà l'acte, que comptarà també amb l'escriptora, al costat del president de la fundació,Aquest any, però, l'ofrena tindrà més interès, ja que escompleixen, el projecte educatiu de Ferrer. La fundació acaba de celebrar un simposi per commemorar l'aniversari.L'Escola Moderna va ser creada el 1901 recollint molts dels aprenentatges dels. En una Espanya endarrerida, quan era a punt d'iniciar el futur, amb una societat encara en bona part agrària, i una educació on el pes de l'Església era determinant, Ferrer va proposar una escola laica, amb coeducació de sexes i classes socials, basada en els valors de la raó i la crítica, i en què el contacte amb la natura era un element essencial.era també un activista polític. Influït pel federalisme de Pi i Margall, va evolucionar cap a posicions anarquistes. El moviment llibertari era molt important en aquell moment i el fet que ell participés en moviments contra el règim monàrquic el va dur a, cosa que li va permetre entrar en contacte amb els corrents renovadors de l'educació, alguns d'ells vinculats amb l'o al lliurepensament. També es va iniciar en la francmaçoneria. Així, el 1901, quan va fundar l'Escola Moderna, Ferrer ho tenia tot per patir problemes.L'escola va funcionar amb problemes continus amb les institucions educatives. A partir del 1906, la situació va empitjorar per ell., que havia estat bibliotecari de l'Escola Moderna, va ser detingut per atemptar contra el rei Alfons XIII el dia del seu casament. Morral va llançar unsobre la comitiva reial, a Madrid. Sembla que la bomba va topar amb el fil elèctric del tramvia i això va salvar el monarca i la seva dona, Victòria Eugènia de Battenberg, però l'explosió va causari desenes de ferits. Morral va ser detingut poc després i va ser processat, suïcidant-se a la presó.Ferrer va ser també. No tenia res a veure amb els fets, i va ser finalmentPerò a partir d'aleshores, era un home condemnat. L'escola va ser clausurada. El 1909, una revolta ciutadana a Barcelona per protestar contra l'enviament de nois de lleva a la guerra d'Àfrica va donar lloc a l'anomenada. Durant uns dies,a les autoritats, mentre cremaven moltes esglésies. Finalment, el govern, en mans del conservador, va enviar l'exèrcit i va desfermar una brutal repressió.Quan les flames es van apagar, el govern va anar a per Ferrer, considerat un dels instigadors.. Ferrer ni tan sols era a Barcelona aquell estiu de revolta. Però era unideal. Va ser processat, condemnat a mort i afusellat a Montjuïc. "Em mata més el nom que l'obra", va dir uns dies abans. El prec de Joan Maragall en favor del seu indult en un colpidor article, La ciutat del perdó, no va ser escoltat. De fet, el president de la Mancomunitat,, es va negar a publicar-lo a La Veu de Catalunya, òrgan de la dreta catalana. La seva condemna va sacsejar Espanya, però sobretot l'estranger. La maçoneria va aixecar la veu en molts països (avui un monument seu es pot veure a Brussel·les). L'opinió pública internacional va atacar durament el règim espanyol i, finalment, l'oposició liberal va trencar relacions amb Maura, forçant el rei a demanar-li la dimissió. Ferrer havia esdevingut ja un mite.Quina és laavui d'aquell projecte educatiu?coordinadora de projectes de la Fundació Ferrer i Guàrdia, explica a: "L'Escola Moderna plantejava un projecte educatiu que en l'actualitat, si es portés a la pràctica, continuaria sent revolucionari., sense imposicions ni obediència a cap autoritat. Ho feia promovent una educació basada en la ciència, sense l'ensenyament de dogmes, i en la descoberta de l'entorn.: no es volia etiquetar l'aprenentatge de cada infant ni estimular la seva competició. Alguns dels seus postulats ara mateix serien impensables, com la voluntarietat d'anar a classe"."Hi ha moltes idees que aplicava Ferrer i Guàrdia que són presents avui en la pedagogia, com l'avaluació contínua, el centre d'interès, la defensa que l'infant ha de ser el centre de l'educació, així com, que representava l'intent ferrerià per avançar cap a la igualtat de gènere i contra la segregació", assenyala. Seria possible dur a la pràctica les idees de Ferrer al sistema educatiu? Per a Panadero, el principal repte seria la manca de recursos. "En primer lloc, econòmics. Caldria reduir lesperquè el docent pugui acompanyar millor als infants com es feia en l'Escola Moderna. En segon lloc, socials. Aquí el repte seria definir perquè volem que serveixi l'educació: per promoure que les persones siguin capaces de pensar de forma autònoma o per formar professionals amb capacitat d'adaptació a un context variant?", ressalta.El debat sobre elés ben actual. Com ho és la petjada dels corrents renovadors en pedagogia que, com Ferrer, conceben l'escola com la gran formadora de ciutadans crítics. I 120 anys després, el lema de l'Escola Moderna -Instruïu-vos i sereu lliures, associeu-vos i sereu forts, estimeu-vos i sereu feliços- continua sent una flama encesa.

