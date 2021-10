Twitter avisarà als usuaris sobre «converses intenses»

Twitter ha introduït en la seva aplicació per a mòbils una alerta que avisarà a l'usuari si aquest està a punt d'unir-se a una conversa que pot ser "intensa", una funció en proves que l'aplicació ja va avançar al setembre i que ara ja està disponible en cada cop més dispositius.



L'avís s'està provant en les aplicacions d'Android i d'iOS, i consisteix a mostrar dins d'un requadre blau sota del tuit que inicia la conversa, la icona d'una campana. Al costat d'aquesta campana s'hi pot llegir el següent missatge: "Converses com aquesta poden ser intenses".

Ever want to know the vibe of a conversation before you join in? We’re testing prompts on Android and iOS that give you a heads up if the convo you’re about to enter could get heated or intense.



This is a work in progress as we learn how to better support healthy conversation. pic.twitter.com/x6Nsn3HPu1