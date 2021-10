Ana Lily Amirpour inaugura el Festival de Sitges 2021 amb «Mona Lisa and the Blood Moon»

El film «Mona Lisa and the Blood Moon» Foto: Festival de Sitges

amb un film trencador, amb una immensa càrrega feminista i un guió esplèndid que ha arrencat l'aplaudiment de la platea del Melià.explica una història que aborda la vida "d'una superheroïna", com l'ha definit la directora en roda de premsa, que s'escapa d'un psiquiàtric. En aquest cas, però, no és una persona amb superpoders que tingui per objectiu salvar el món, sinó que només vol habitar-hi.Amirpour ha assegurat en la roda de premsa que "totes les dones volen ser lliures i el gènere fantàstic i el surrealisme et permet ser-ho". Aquest any, Sitges té una forta presència femenina en tota la seva graella., i està protagonitzat per una jove amb habilitats estranyes que s'escapa d'un centre per persones amb problemes mentals. Després de la seva fugida, la jove arriba als carrers de Nova Orleans, un lloc ple de personatges pintorescs que començaran a creuar-se en el seu camí.La directora ha dit que el film Mona Lisa and the Blood Moon té una gran relació amb el mite dels homes llop,. Ana Lily Amirpour ha admès que sent una profunda connexió amb la lluna. "M'agrada la idea que la lluna tregui l'animal que un porta dins, però per a la meva pel·lícula jo no volia una bèstia, sinó una noia que feia molt de temps que estava tancada i la lluna plena la desperta", ha indicat.L'actriuha recollit aquest dijous eldel Festival de cinema de Sitges i l'ha rebut de la mà del cineasta, amb qui l'actriu va treballar a. Rueda ha destacat que al certamen de Sitges "s'hi respira cinema, il·lusió i esperança, i dona oportunitats a molta gent jove que comença amb els seus curts, les primeres pel·lícules i els hi dona veu".Rueda ha rebut el guardó en la gala inaugural de la 54a edició del Festival de Sitges, abans de la projecció a l'Auditori de la pel·lícula Mona Lisa and the Blood Moon, d'Ana Lily Amirpour. Belén Rueda ha esdevingut "una de les reines del crit més cèlebres del cinema fantàstic espanyol", ha destacat el Festival de Sitges. La seva interpretació ali va valer la nominació a millor actriu als Goya, una categoria que va acabar guanyant al festival Fantasporto.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor