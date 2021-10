Artadi s'erigeix com a alternativa per al 2023 davant la «degradació» del tàndem Colau-Collboni

"Aquestaque hem tingut i que tots estimem, l'estem perdent. Cada dia la reconeixem una mica menys". Aquest és un dels diagnòstics que ha verbalitzat aquest dijous, líder dea Barcelona, en una conferència al cinemaen la qual ha explicat el seu model de cara a les eleccions del 2023. Unes eleccions a les quals aspira a ser alternativa davant l'actual alcaldessa,, a qui ha vinculat en tot moment al PSC de, amb qui té una aliança sòlida des de l'inici del mandat, just després dels últims comicis. "El lideratge polític i el mètode científic no poden ser substituïts pel", ha indicat Artadi, que va decidir no entrar al Govern, segons va explicar en el seu moment, per centrar-se en l'Ajuntament. El gran repte, ha indicat, és superar laamb "il·lusió".L'esmena a la totalitat de la dirigent de Junts al govern municipal ha estat absoluta, tant pel que fa a l'urbanisme com pel que fa a la. "Obliden que la política més bàsica de l'estat del benestar és la seguretat. Pràcticament, i és que mai a la història recent de Barcelona havíem estat víctimes de tanta inseguretat", ha apuntat Artadi, que ha elogiat la figura de Quim Forn -amb qui va fer tàndem el 2019- com a responsable de seguretat quan Xavier Trias va ser alcalde de Barcelona en el període 2011-2015."La deixadesa que consisteix en mirar cap a una altra banda,, no confiar en la pròpia policia, no donar-li autoritat ni les eines necessàries. I això es paga, es paga molt car", ha apuntat l'exconsellera de la Presidència davant les escenes de les últimes setmanes a la ciutat amb els. La inseguretat, segons la futura candidata -estan previstes primàries per triar cap de cartell, cursa en la qual apareixerà com a màxima favorita- "ataca" la igualtat d'oportunitats i la cohesió social i, també, "genera l'ecosistema idoni" per al creixement de l'extrema dreta.En què es basa l'alternativa que ha presentat Artadi? En bona mesura, en una idea:. "Com a alcaldessa, el meu principal objectiu serà teixir una aliança de ciutat entorn a un projecte de futur per Barcelona, una alternativa urbanística; una alternativa de creixement econòmic i progrés social; una alternativa sostenible", ha apuntat la dirigent de Junts, que s'ha mostrat molt crítica amb la "pintura de colors" que distingeix el model urbanístic. "Com millorarem més la vida de la gent? Omplint Barcelona de blocs de formigó? O enllaçant lai ela través del Morrot?", s'ha preguntat la dirigent de Junts en el tram final de la intervenció.Davant de 312 persones, l'aforament màxim permès per les mesures contra el coronavirus, Artadi ha indicat que no té "por" de la complexitat. "No ens podem permetre que aquesta por a impulsar grans projectes ens paralitzi. Perquè una ciutat com Barcelona quan s'atura, en realitat, retrocedeix", ha indicat. Tots els membres del Govern de Junts --; la presidenta del Parlament,; els expresos polítics; ihan escoltat des de les primeres files la conferència.

