«Ruc'n'Roll»: la festa del rock català arriba aquest dissabte a Barcelona

Aquest dissabte 9 d'octubre a les 12 hores, la banda, en col·laboració amboferirà el seu darrer concert de la temporada a ladeen un homenatge aldels anys noranta i que comptarà amb la participació dels seus protagonistes, com són Jimmy Piñol i Pemi Rovirosa (), Francesc "Cuco" Lisicic i Jaume Soler "Peck" (), i Jordi Gas ().Amb un pròleg deemmarcat en la presentació de la campanya " Tots som referents lingüístics. No t'excusis! ", a partir de les 11.30 h, el grup local de Barcelona de l'ONG del català donarà la benvinguda als assistents del concert de Ruc'n'Roll i acompanyarà els assistents al fotocall creat per a l'ocasió.El concert es durà a terme seguint totes les, i és per això que cal inscriure's de manera gratuïta mitjançant l'enllaç habilitat per a l'ocasió -les places són limitades-. Plataforma per la Llengua Barcelona, com a entitat integrant de la campanya "No t'excusis", organitza laper reivindicar els referents lingüístics en l'àmbit de la música.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor