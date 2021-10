Barcelona deixa en suspens l'ampliació del porta a porta a Sant Andreu

L'Ajuntament de Barcelona ha ajornat l'ampliació de la recollida d'escombraries, després d'intenses protestes veïnals, pocs dies abans que nous carrers d'aquest barri se sumessin a aquest sistema.El regidor d'Emergència Climàtica,, explicarà en una roda de premsa aquest divendres els beneficis fiscals que implicarà aquesta gestió dels residus per als veïns ja implicats i anunciarà un nou calendari. Segons El Periódico, també es comunicaran "canvis importants en el model de gestió del servei", al qual alguns veïns acusen de l'aparició de plagues de rates al barri.La frenada de l'extensió del porta a porta a Sant Andreu arriba després que el consistori aturés la implantació del sistema a Horta a finals d'aquest any, tal com havia anunciat. Aquest dilluns el primer tinent d'alcalde,, va descartar-ho fins que s'acumuli experiència en la segona fase a Sant Andreu, ara ajornada.

