és el nou equipament municipal, situat a tocar de l'estació de França, que es va inaugurar dimecres. Impulsat per l'té l’objectiu de "una, alhora que promoure la transformació social cap a relacions més sanes i igualitàries".En el segon dia de les jornades d'inauguració del centre,, ha recordat que, tot i haver avançat en la temàtica de gènere en els darrers anys, des de l’Ajuntament creuen que és necessari fer uni "adreçar-se a l’altre 50% de la població”, per tal dequeque ha qualificat de "caduc".L'objectiu ési donin peu arespectuoses i alliberadores, alhora, que generar un compromís dels homes amb les relacions de gènere igualitàries. És per això que el nou espai oferirà un"a través de missatges positius", tot cercant la complicitat dels homes per. Pérez ha destacat la necessitat deperquè, segons la regidora de Feminismes, "hi ha moltes maneres de ser home" i aquesta revisió pot conduir a una societat "més feliç i més lliure on les relacions siguin igualitàries".La regidora de Feminisme ha explicat que l'espai Plural es tracta d'una "eina preventiva oberta a tothom" i que ladel centre serà laper tal de "generar una formació i uns referents per als nens i nenes". Al mateix temps, també s’ha creat undestinat a aquells qui estiguin interessats a treballar models de masculinitat plurals i ser un espai de referència i divulgació de coneixements, projectes i agenda.El nou centre de masculinitats compta amb uni amb un equip professional de 10 tècnics i una sala polivalent, despatxos per a entrevistes, sala de reunions i àrea per a professionals. El, el Servei a Homes, adreçat a treballar amb homes agressors amb l’objectiu de protegir les dones que els envolten. També reforça polítiques municipals com el projecte Canviem-ho, on es promou el compromís personal i social dels homes en la construcció d'una societat més justa i equitativa per a tothom.

