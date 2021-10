El TC de Polònia dictamina que la constitució del país està per sobre del dret de la UE

Europa ja adverteix de "conseqüències"

El Tribunal Constitucional deha dictaminat queArran d'una pregunta del primer ministre polonès Mateusz Morawiecki, l'alt tribunal ha declarat inconstitucional les disposicions dels tractats europeus, qüestionant la primacia de les normes de la UE per sobre de les legislacions dels estats membres. La sentència s'ha aprovat aquest dijous amb unamajoria de vots i dues opinions discrepants entre els 14 jutges de la sala, segons informa la premsa polonesa. La decisió del TC polonès suposa unper part de Polònia."La primacia del dret constitucional sobre altres fonts del dret prové directament de la. Avui, un cop més, això ha estat confirmat pel Tribunal Constitucional", ha dit el portaveu del govern,en un missatge a les xarxes socials.La UE va activar el 2017 un procediment sancionador contra Polònia perquè, segons la Comissió Europea, la reforma judicial del govern ultraconservador de Llei i Justícia (PiS)Tanmateix, l'executiu de Morawiecki no ha fet marxa enrere i acumula una sèrie de condemnes del Tribunal de Justícia de la UE i del Tribunal Europeu de Drets Humans per la intervenció política en la judicatura.Al setembre,per no acatar les decisions del TJUE i va exigir al mateix tribunal amb seu a Luxemburg que imposi al país una multa diària fins que ho faci. Al juliol, el TC polonès va declarar inconstitucionals unes mesures cautelars del TJUE per suspendre el règim disciplinari del Tribunal Suprem polonès.Brussel·les qüestiona la independència d'aquest tribunal perquè el govern del PiS va canviar les lleis per col·locar-hi nous jutges.Un dels primers pronunciaments institucionals davant la decisió de la justícia polonesa ha estat el del president del, que demana que els fets "no quedin conseqüències". "La primacia de la llei de la UE ha de ser indiscutible; violar-la significa desafiar els principis de la Unió Europea", ha criticat, a la vegada que ha mostrat el seu suport a laperquè "prengui l'acció necessària".

