«Desconnecta de les elèctriques»: l'apagada contra el preu de la llum és aquest divendres

⬛️⬜️🎥 Desconnectem-nos! Posicionament en nom d'una vintena d'entitats de la societat civil llegit davant la seu d'Endesa a Barcelona. Un posicionament unitari contra la pujada del preu de la llum.



Convoquem a l'apagada elèctrica: divendres de 22 a 22:30 h.#independència pic.twitter.com/yrhYk5nePN — Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) October 7, 2021

Avui hem participat a la roda de premsa de les entitats contra l’augment de la tarifa elèctrica, on s'han explicat les accions previstes per aquest divendres. Apunta't a la reivindicació! 👇



🗓️ 8 d'octubre

🕚De 22 a 22.30 h#DesconnectaDeLesElèctriques pic.twitter.com/Txkuow4mFd — Òmnium Cultural (@omnium) October 7, 2021

Aquest divendres es produirà la primeracontra l'increment del. Els partits independentistes catalans --, bascos --, gallecs -- i de les Illes Balears -- van emetre un comunicat fa unes setmanes en què convoquen a la ciutadania de tots aquests territoris a una apagada massiva i una cassolada aquestLa iniciativa també va ser secundada per vint-i-sis entitats socials i polítiques entre les quals hi ha l'Assemblea Nacional Catalana (),, la, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (), l'Associació de Municipis per la Independència () o el. Totes aquestes organitzacions han emès un comunicat aquest dijous en què se solidaritzen amb la classe treballadora perquè "haurà de destinar una part encara més elevada de la seva massa salarial al pagament dels subministraments bàsics".Per altra banda, el comunicat emès pels partits polítics el setembre assenyalava eli elper "privatitzar, vendre i desmantellar" les empreses públiques, "desregulant el sistema" i deixant-lo. A més, denunciaven que els polítics d'aquests partits han acabat controlant aquest mateix mercat "des delsque ocupen no pocs expresidents i exministres" del govern espanyol."Doncs bé, nosaltres,, fem avui un front comú contra l'oligopoli de les elèctriques i les seves amenaces, així com per a denunciar la inacció del govern espanyol", explicava el comunicat. A més, també lamentaven que "els nostres països" no tenen la "per combatre l'estafa elèctrica" i per això demanaven "respondre junts al".​​

