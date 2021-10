Giró lamenta que els pressupostos de l'Estat no incloguin fons Covid ni la gestió dels fons europeus

Tenir en compte el 19% del PIB

Unitat al Congrés

El conseller d'Economia i Hisenda,, ha lamentat que elsdel 2022 no incloguin fons Covid ni tinguin en compte la cogestió dels fons europeus. "És evident que les conseqüències de la pandèmia persistiran a nivell de", ha assenyalat el conseller en declaracions als mitjans des del Parlament.El conseller ha recordat que al 2020 es van aportar 3.000 milions d'euros en fons extraordinaris, aquest any 2.200 milions i de cara al 2022 calcula que en necessitaria 1.500 milions d'euros. D'altra banda, Giró ha reclamat que els comptes delincloguin inversions en infraestructures d'acord amb l'aportació del 19% del PIB. "El país ens cau a trossos", ha subratllat."És importantíssim que en els pressupostos de l'Estat s'incorporin unsper una necessitat objectiva del tot necessària com és atendre les conseqüències de la pandèmia", ha remarcat el conseller, que considera que aquestes despeses extra no es produiran només a Catalunya sinó en el conjunt d'altres territoris de l'Estat.Sobre la cogestió dels fons europeus, Giró ha insistit en la necessitat quepugui decidir sobre el destí d'aquests recursos. "És bastant obvi que nosaltres sabem una mica millor en quins sectors podem incidir en inversions de la UE per transformar l'economia catalana", ha argumentat Giró.En el capítol d'inversions, Giró ha dit que desitjaria que "per fi tinguessin en compte" el 19% del PIB que aporta Catalunya. "Unes inversions que necessiten més que mai en vies de comunicació, vies ferroviàries vies de transport...perquè fa molts anys que no s'està invertint allò que mereix Catalunya i sobretot els ciutadans de Catalunya, votin el que votin i pensin el que pensin", ha comentat. Una de les principals bondats que ERC va argumentar per aprovar els pressupostos del PSOE és que es destinarien 2.339,4 milions en inversions i transferències. La realitat, però, dista molt d'aquesta xifra. Durant el primer semestre de l'any, l'Estat ha invertit 275,6 milions a Catalunya, que representa un 13,3% del total que es va pressupostar per a tot l'any.Giró ha deixat clar que "no demanem més, tampoc menys" i ha posat d'exemple el servei de, del qual ha dit que "necessita millorar urgent". Per això, ha apostat per la gestió del servei des de Catalunya i per l'augment de la inversió en aquesta infraestructura.Per últim, Giró ha defensat lade l'independentisme aldels Diputats per negociar amb el govern de l'Estat "sobre uns mínims"; en relació a àmbits com la disposició addicional tercera, el finançament dels Mossos o en la llei de dependència, entre d'altres . "És molt millor a nivell tàctic i estratègic que se'ns vegi junts", ha indicat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor