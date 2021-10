«XRey», la nova sèrie sobre Joan Carles I que preparen els productors de «Homeland» i «24»

Altres notícies de sèries i cinema que et poden interessar

Els 40 anys del regnat de Joan Carles I com a monarca d'Espanya conformen un dels materials més cobejats pels guionistes, productors i cineastes de tot el planeta. Aquest estiu, El País avançava que Mediapro prepara una ficció de tres temporades sobre el rei emèrit sota la direcció de Jaime Olivares . La notícia va aixecar polseguera, entre monàrquics i detractors, perquè es convertiria en la primera sèrie que aborda la majoria de les polèmiques de Joan Carles sense passar-hi de puntetes. Avui, però, el prestigiós rotatiu digital Deadline, especialitzat en la indústria audiovisual, ha avançat que una nova sèrie sobre el rei emèrit es troba en fase de producció., basada en el podcast dels periodistes-publicat a The Story Lab-. Deadline avança que la sèrie estarà produïda per la plataforma. De fet, els seus màxims responsables i encarregats de la producció seran(Homeland,) i(també productor de). Weekend Company, empresa espanyola de producció audiovisual, també participarà en la ficció.El digital avança la majoria dels integrants que conformaran l'equip de guionistes i productors de la sèrie, assegurant que la ficció gaudirà de diverses llengües. No especifiquen, però, si també hi haurà parts o estarà doblada en català. "Qualsevol persona que em conegui coneix la meva fascinació per Espanya (la seva gent, la seva història i la seva cultura) i", ha explicat Gordon en declaracions a Deadline.La presidenta del contingut internacional d'Starz,, també ha declarat al mitjà nord-americà que "és irrenunciable el compromís de la plataforma amb la creació de contingut en idioma local de primera qualitat per a un públic". En aquest sentit i amb l'equip de producció que conforma la futura sèrie XRey, és molt probable que hi apareguin les diferents llengües oficials de l'estat espanyol. Ani cap data concreta sobre la finalització de la fase de producció.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor