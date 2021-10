Les dues begudes que perjudiquen la teva salut renal

Les malalties i els problemes de salut que perjudiquen els ronyons afecten un gran percentatge de la població. Segons les últimes dades de la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària,afecta una de cada set persones adultes de tot l'estat espanyol. De fet, els índexs de mortalitat d'aquesta malaltia han augmentat. El nombre de casos augmenta per a majors de 60 anys, on la xifra s'eleva a un 20%.És una malaltia multifactorial que altera progressivament els ronyons. Es considera MRC en el moment que aquesta alteració perjudicial dura més de tres mesos. Provoca, principalment, l'impediment d'expulsar els residus de l'organisme com l'orina, perjudicant greument el cos humà. En ser crònica, suposa un descens gradual de la qualitat de vida del pacient i pot influir a problemes de pes, fins i tot greus, com la morbidesa.En casos més greus, el pacient ha de rebre un tractament renal substitutiu, que pot ser des d'hemodiàlisi fins a un trasplantament., qualitat de vida i fer bon ús dels líquids per tal de mantenir els ronyons en bon estat i no exposar-se a cap risc de desenvolupar MRC.La ingesta indiscriminada de cafeïna i teïna és un dels principals esculls de les associacions de metges i afectats per problemes renals, donada la gran acceptació entre la societat.dirigit pels doctors Jordi Salas i Andrés Díaz, volia explorar la connexió entre aquestes dues begudes i un dels principals marcadors que indiquen nivells baixos de funció renal.Els investigadors van observar que les persones que prenen més devan presentar un deteriorament superior de la taxa de filtració glomerular que els consumidors esporàdics de cafè (menys d'1 tassa al dia) o no bevedors de te. Això sí, amb un augment del consum, amb més de 2 tasses de cafè diàries, els investigadors apunten a un increment del 19% de pèrdua de funcions renals. El té, amb cafeïna, especifiquen a l'estudi, té els mateixos efectes secundaris.Assenyalen des de l'estudi que lper al cos humà, com la seva capacitat antioxidant, però el seu ús abusiu o perpetuat pot generar aquests efectes secundaris que poden perjudicar greument la salut dels ronyons i de la funció renal d'aquests.L'estudi de Salas i Diaz tambéper ajudar a frenar l'efecte de risc per a desenvolupar malalties renals. De fet, la investigació va poder evidenciar que els pacients que van seguir una dieta mediterrània hipocalòrica i practicaven exercici diari durant 12 mesos, presentaven un 40% menys risc de desenvolupar MRC en comparació a el grup de control (pacients amb dietes habituals).

