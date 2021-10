Natàlia Calvo: «Per primer cop podem parlar de salut mental com ho fem d'altres malalties»

"Moltes vegades, l'estigma de la malaltia ha fet que no es diagnostiqués a temps"

i aquest és un problema cada cop més visible. Ho han recordat aquesta setmana els doctors, cap del servei de Psiquiatria de la Vall d'Hebron,que han presentat unper actuar en la franja d'edat entre els 15 i els 25 anys. El protocol es plasma en el llibre Programa TaySH. Intervenció psicoterapèutica per a conductes autolesives no suïcides en adolescents i joves adults.Aquest diumenge és elÉs un bon motiu per entrevistar la metgessa Natàlia Calvo,i una de les autores del protocol que ens explica algunes problemàtiques de la salut mental i explica com es pot avançar per posar laen aquest àmbit en el primer nivell.- Es tracta d'una intervenció psicoterapèutica específicament dissenyada per a les autolesions no suïcides en adolescents i joves adults. Fins al moment actual, el nostre país no disposa d'eines d'aquests tipus. Fins ara, hem seguit models per a adults i els hem adaptat als adolescents. Nosaltres hem estructurat una intervenció que té com a nucli aquest tipus d'autolesions no suïcides com un trastorn propi. La finalitat del programa és intentar desactivar aquestes conductes autolesives incorporant estratègies i activitats que permetin als joves manegar el malestar emocional.- El programa està estructurat en quatre mòduls, amb dotze sessions. El primer és la psicoeducació, que vol dir que l'adolescent entengui com funciona la seva conducta. En el segon mòdul s’entrena a l'adolescent a identificar quines són les seves situacions de vulnerabilitat que el porten a l'autolesió. El tercer mòdul és buscar conductes alternatives que substitueixin les conductes autolesives i el quart és generalitzar les conductes funcionals i adaptatives, i fer que formin part de la seva rutina.- Quan parlem de salut mental es poden incloure moltes patologies. Les patologies que poden afectar infants i adolescents poden no evidenciar-se per raons diverses, perquè no s'ha diagnosticat a temps, perquè moltes vegades hi ha hagut el tema de l'estigma, de no posar una determinada etiqueta a un jove o un adolescent. Però si no es diagnostica, no s'intervé, i si no intervenim, el problema evoluciona i pot derivar en un trastorn més sever. En el període evolutiu transitori que va des de la infantesa a l'edat adulta, la simptomatologia pot no aparèixer com un quadre diagnòstic com a tal, com podria ser en un adult, i això pot fer que puguin passar desapercebuts. Si a això li afegim no voler posar determinades etiquetes diagnòstiques, fa que aquests quadres no siguin abordats i després ens trobem en situacions molt més complexes.- No sabria dir si a l'alça, que probablement sí, però sí que és un fenomen més visible. Estem en una situació en què podem parlar més obertament de salut mental. És un fet que socialment ha patit un estigma, com deia abans, i ara per primera vegada podem començar a parlar de la salut mental com ho fem d'altres malalties.- Probablement, sí. Però nosaltres portem treballant amb aquest perfil d'adolescents fa molts anys. Tenim una experiència clínica acumulada molt important buscant propostes terapèutiques que puguin ajudar aquests joves. Sobre si hi ha un increment, les dades ens ho diran aviat.- A finals d'any. Estem fent l'estudi i estem pendents de tenir les dades definitives i analitzar-les. Sabem que hi ha hagut un increment de les consultes per urgències de pediatria al llarg de la pandèmia.- Nosaltres entenem la conducta autolesiva no suïcida com una entitat psicopatològica associada fonamentalment a la desregulació emocional i impulsivitat.- La conducta lesiva no suïcida té la finalitat de reduir i tolerar el malestar emocional, manegar la impulsivitat, però no amb la finalitat de morir. És veritat que té un risc d'acabar en suïcidi involuntari. Són actituds que obeeixen a un malestar emocional intens que necessiten controlar d'alguna manera.- No necessàriament. Les causes són molt diverses, però pensi que estem parlant d'adolescents i d'adults joves el malestar dels quals pot provenir de molts llocs: problemes amb els seus iguals, dificultats acadèmiques, conflictes amb els seus familiars, problemes d'autoestima... I normalment respon a un conjunt de variables. És fonamentalment un problema de regular les emocions i tolerar el malestar. Es produeix una escalada emocional que nosaltres anomenem com un bucle en el qual comença el malestar, s'afegeixen elements que l'incrementen fins que arriba un moment en què es converteix en intolerable. I busquen reduir aquest malestar d'una forma ràpida.- El que diuen les publicacions científiques dels darrers anys, i el que ens anem trobant en la nostra experiència clínica, és que pot ser un factor que precipiti cap a conductes autolesives o que predisposi a desenvolupar-les, però no és una causa única. En salut mental tot és una interacció: no podem aïllar els diversos elements, són molts factors els que predisposen.- És exactament el mateix. És un altre element que cal analitzar quina influència tenen. Sobre uns nois hi té un impacte determinat i a altres no els afecta. Falta recerca. Tant de bo poguéssim disposar de recursos per poder dur a terme aquests estudis.- Continua havent-hi una manca important de recursos. En part perquè encara s'és poc conscient de la importància de la salut mental. La gent se'n va al traumatòleg o al cardiòleg i ho explica. La gent no et diu quan va al psicòleg o al psiquiatra. Si això ho extrapolem a una etapa de la vida que és de molta vulnerabilitat i molt crítica pel que fa al desenvolupament de la persona, encara afecta molt més. Els adolescents que van al psiquiatra o al psicòleg en general no ho comenten als seus companys. Si no hi ha demanda, hi ha menys visibilitat, i té com a efecte més immediat disposar de menys recursos.- Sí, sens dubte. Sembla que el Govern invertirà més en aquest àmbit. Estaria bé també que tinguessin més en compte els professionals que ens dediquem a salut mental, que ens escoltessin per conèixer quines mancances tenim. Un aspecte força important en salut mental és la manca de recursos per efectuar una detecció precoç, a diferència d'altres països que disposen de molts més recursos per tota l’atenció i a més en recerca.- Els països nòrdics, per exemple.- D'entrada, el tema acadèmic. Per exemple, fan un seguiment sistemàtic dels alumnes a l'escola, des de molt petits. Fixem-nos en el tema del fracàs escolar, que és un dels més baixos d'Europa. Un avenç important seria poder disposar d'un seguiment sistemàtic dels nois, de ben petits, sobretot d'aquells que presenten certa vulnerabilitat individual, per situacions patològiques familiars, per exemple. Per nosaltres, un dels elements clau és fer una detecció precoç de les conductes autolesives no suïcides, abans que evolucionin cap a un trastorn més greu. Això implica més despesa econòmica per part de Salut, més professionals en salut mental, enfortir la seva formació. Cal invertir en crear un teixit que inclogui l'escola, atenció primària i hospitalària amb especialistes clínics en salut mental per poder fer-ho.

