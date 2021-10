La plantilla de Desigual vota «sí» a la setmana de quatre dies

Desigual serà la primera gran empresa a implantar la jornada laboral de quatre dies. El 85,8% dels treballadors han votat a favor de tenir una jornada laboral, amb l'opció de teletreballar un d'aquests dies. Era la proposta de la companyia i havia de rebre almenys un 66% de vots a favor per tirar endavant. Segons El País, Desigual va avisar els treballadors queEl nou format implicarà també una reducció salarial associada a l'ajustament d'hores. La companyia proposa que aquesta reducció sigui compartida i per tant, l'empresa assumeixi un 50% de la diferència. D'aquesta manera,. En total, 502 persones es podrien veure afectades amb una reducció de la seva jornada laboral en cinc hores, de les 39,5 hores actuals a 34,5 hores setmanals.Després de la votació, en què han participat 469 treballadors, el fundador i president de l'empresa,, ha comunicat el resultat a la plantilla i ha assegurat que amb la reducció de jornada la companyia "ha fet història".L'empresa assegura que l'objectiu d'aquesta iniciativa és incrementar la "satisfacció" dels treballadors, així com el seu benestar i la seva salut. En canvi, el sindicatha carregat contra el procés perquè consideren que no s'ha fet d'acord amb el que marca l'Estatut dels Treballadors i ha apuntat que durant la prova pilot que es va dur a terme per provar com funcionava la jornada de quatre hores els treballadors van assegurar que la "és molt superior".Laha estat proposada per economistes progressistes i per formacions com ara Més País. A l'Estat hi ha en marxa una prova pilot en 200 petites empreses. Entre les grans empreses, la setmana passadava iniciar una prova voluntària amb 150 persones, que treballen un dia menys a canvi que l'empresa els bonifiqui una de les hores que deixen de cobrar.​​

