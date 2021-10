El Banc Sabadell redueix l'impacte de l'ERO a 1.650 treballadors

Elha reduït novament l'impacte de l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) i ha proposat una sèrie de millores en les indemnitzacions, després de la vaga de part de la plantilla aquest dimecres. En la reunió entre direcció i sindicats d'aquest dijous, l'entitat ha plantejat rebaixar fins a 1.605 el nombre d'acomiadaments –la darrera proposta contemplava 1.730 sortides- i incrementar les compensacions d'alguns col·lectius.Des de, però, consideren que els avenços són "tímids i deplorables" i segueixen defensant que les propostes són "inacceptables" perquè no s'eliminen els acomiadaments forçosos. En aquest sentit, els sindicats insten a la plantilla a repetir les accions del dimecres passat i secundar laque se celebrarà aquestLa nova proposta de l'empresa creu que la rebaixa en el nombre d'afectats per l'ERO es pot aconseguir a través dei oferint 25 excedències voluntàries remunerades. Per a CCOO, la xifra d'acomiadaments continua sent massa elevada i demana que, com a màxim, l'expedient afecti 1.300 persones.Pel que fa a les condicions econòmiques de sortida, la direcció del banc accepta incrementar la indemnització al. La nova proposta contempla un pagament equivalent al 60% del salari anual fins als 63 anys, amb un topall d'entre 270.000 i 280.000 euros.Pels–fins ara no se'ls tenia en compte per l'ERO-, la indemnització equival al 50% del seu salari anual, mentre que els menors de 50 anys rebran una indemnització de 33 dies per any treballat amb un màxim de 24 mensualitats i una prima addicional de 2.000 euros per trienni. Per ara, i de forma contrària al que desitgen els sindicats, l'entitat manté la proposta de no incloure a l'ERO els treballadors d'entre 50 i 54 anys.En cas que no es cobrís l'excedent, el Sabadell també contempla acomiadaments de grups de 25 persones de 55 anys només en aquells territoris on fos necessari. En aquest cas, la indemnització seria del 60% del sou anual fins als 62 anys. Si finalment la demanda no fos suficient, l'entitat acceptaria sortides de treballadors d'entre 50 i 54 anys, els quals rebrien una compensació de 33 dies per any treballat.

