Ascó I podrà seguir operant nou anys més i Ascó II, deu

Elha publicat aquest dijous al(BOE) lade l'autorització d'explotació des centrals nuclears. Ascó I prorroga la llicència nou anys fins el 2030; mentre que Ascó II l'allarga deu anys més, fins el 2031. El(CSN) havia emès unel passat 28 de juliol, després d'analitzar la documentació aportada per l'Associació Nuclear Ascó Vandellòs (ANAV), titular de les plantes.Elses van basar “tant en la comprovació del correcte funcionament de la central i del manteniment del nivell adequat de seguretat per a continuar la seva operació, com en la constatació de la capacitat de la instal·lació per a donar resposta a requisits normatius actuals de major exigència als estrictament requerits en el seu disseny original”. L'apreciació favorable va tenir en compte, així mateix, “les propostes de millora de la seguretat que el titular ha realitzat com a resultat de la RevisióPeriòdica de la Seguretat (RPS)” d'Ascó I i d'Ascó II, així com “la verificació del compliment per part del titular dels requisits de les autoritzacions concedides en 2011”.ANAV ha destacat en una nota de premsa que durant els últims anys s'han escomès millores com les modificacions de disseny derivades de les anàlisis post Fukushima, entre les quals esmenta la instal·lació d'un sistema de filtrat de la contenció i de recombinadors passius d'hidrogen a l'interior de l'edifici de contenció, o la posada en marxa d'un centre alternatiu de gestió d'emergències (CAGE), així com altres mesures incorporades amb l'objectiu d'augmentar la robustesa i la capacitat de resposta davant successos que poguessin anar més enllà de les seves bases de disseny.D'altra banda, ANAV ha continuat amb la renovació de components i la modernització de sistemes per operar a llarg termini.En conjunt, treballen a CN Ascó aproximadament, entre el personal propi i el de les empreses col·laboradores, xifra que pot arribar a doblegar-se en els períodes de recàrrega de combustible, que tenen lloc cada 18 mesos per a cada central.Amb unainstal·lada de 1.032,5 MW (CN Ascó I) i 1.027,2 MW (CN Ascó II), la central nuclear Ascó va produir el 2020, un any amb recàrrega en les seves dos unitats, un total de 15.642,32 GWh, la qual cosa va suposar aproximadament un 35% de l'electricitat generada a Catalunya i un 6,2% de la produïda en el conjunt d'Espanya.

