Catalunya recupera l'activitat prepandèmia

La breu reobertura de bars musicals i discoteques aquest estiu va ser un miratge per al sector, que ràpidament va veure com pujaven els contagis de coronavirus i eloptava per fer marxa enrere en la desescalada. El-una activitat difícilment compatible amb la recepta de distància, mans, mascareta i ventilació- ha estat un dels més castigats per la pandèmia. Ara, amb les dades sota control, laha acordat tornar a obrir aquests establiments amb el, un mecanisme que, per ara, es limita a aquest sector, però que no es descarta que pugui tenir un paper important si hi ha noves onades. Amb la reobertura de l'oci nocturn Catalunya fa l'últim pas per recuperar l'Fa més d'un any i mig que el sector no pot treballar amb normalitat. Amb la desescalada, l'oci nocturn ha vist com setmana rere setmana s'aixecaven restriccions mentre continuava el tancament de les discoteques. La patronal del sector ha presentat més d'una desena de recursos al(TSJC) contra les successives decisions del Procicat de mantenir els seus locals tancats, però sempre s'han desestimat . Ara, amb la mesura del, poden reobrir. Des de la patronal s'han mostrat satisfets i ja reclamen que no es facin "passos enrere". Tot dependrà, com sempre des que va esclatar la pandèmia, de l'evolució de les dades. Per ara, la pandèmia està controlada a Catalunya.La reobertura s'ha emmarcat en l'ús del passaport Covid. El TSJC l'ha avalat aquest dijious i el considera una mesura "idònia, necessària i proporcional" per poder reobrir un sector econòmic molt perjudicat per la pandèmia i, alhora, no vulnera drets fonamentals. També té en compte la reducció d'incidència de la Covid, sobretot en els sectors més. Aquesta és una de les grans diferències respecte a la breu reobertura de l'estiu: el percentatge de vacunació ha pujat, especialment entre la gent més jove, que són el públic principal en el sector de l'oci nocturn. Això, sumat al passaport Covid, a l'obligatorietat de laa l'interior dels locals i a la limitació de l'aforament del 70%, ha de permetre una reobertura efectiva.El sector ha celebrat la decisió, però manté certsobre aquest retorn a l'activitat. Segons dades de la patronal, només un 40% de les discoteques obriran aquesta nit pel poc marge de temps entre l'anunci del Govern, dimarts, i l'aval del TSJC. Confien que el percentatge augmenti fins al 70% a partir de divendres. Els propietaris dels locals volen ara que el Govern concreti com es durà a terme la reobertura i que detalli els "aspectes tècnics" del protocol, com ara la verificació deldel certificat Covid o l'accés al local amb. També reclamen que el percentatge d'aforament -ara del 70%- s'incrementi fins al 100% de cara a les properes setmanes.Un dels grans dubtes que planen sobre la reobertura és com es podrà garantir eldins dels locals, especialment l'ús de la mascareta, que continua sent obligatòria mentre no s'estigui consumint. El sector vol que el redactat del decret indiqui que la responsabilitat dels empresaris quedarà limitada a recordar a través de cartelleria i insistir en l'obligatorietat de dur aquesta protecció, per "evitar sancions i la criminalització del sector". Durant la reobertura de l'estiu era difícil veure mascaretes ben posades dins les discoteques.El passaport Covid pivotarà a través del web VerificaCOVID.gencat.cat. Segons detalla la Generalitat, es tracta d'una eina que permet verificar que els certificats Covid emesos pels estats membre de lai pel Regne Unit són vàlids. La resolució del Govern estableix que la persona haurà de presentar, en digital o en paper, el codi QR del seu certificat Covid,. Els responsables del local el validaran amb la càmera de l'aplicació.Es podrà accedir al establiments d'oci nocturn amb tots els supòsits en què es genera el certificat Covid. Això vol dir que hi podran entrar aquells que tinguin la, que hagin passat la malaltia en els últims mesos, o que tinguin alguna prova diagnòstic de resultat negatiu feta amb un màxim de 72 hores si éso 48 hores si és test d'antígens. Aquests primers dies el procés de validació a farà a través d'una web abans de llançar l'aplicació en les properes setmanes.El passaport Covid és un mecanisme controvertit. Podrà ser aplicable a altres sectors, com ara el cultural? El conseller de Salut,, ha dit en aquests últims dies que de moment quedarà "restringit" a l'oci nocturn. Ara bé, és una eina que caldrà tenir en compte de cara a futures onades. Ho ha dit aquesta setmana el president de la Generalitat,, al Parlament: "L'ús del certificat Covid ha de permetre no prendre mesures massa restrictives". En cas que la pandèmia empitjori, Aragonès té clar que el Govern tornarà a prendre decisions, però també ha remarcat que ara hi ha "eines noves" que han de permetre "fer-ho diferent".En tot cas, la pandèmia a dia d'avui està controlada a Catalunya gràcies a l'elevat-el 81,6% ja té la pauta completa. Des del Govern, però, insisteixen que no es pot "abaixar la guàrdia" i avisen que les properes setmanes seran "clau". Amb bones dades, la desescalada avança i ho fa, a partir d'aquesta mitjanit, amb la reobertura de l'oci nocturn, un pas més que apropa Catalunya a la vella

