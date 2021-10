La Franz Schubert Filharmonia i el Cor de l'Orfeó commemoraran els 50 anys del discurs de Casals a l'ONU

L'homenatge a Pau Casals Foto: Jordi Bedmar

La Generalitat i la Fundació Pau Casals commemoraran els 50 anys del discurs del mestre violoncel·lista davant les Nacions Unides amb, just el dia en què es compleix mig segle d'ençà de les mítiques paraules de Casals, considerat un dels màxims referents "de la defensa de la pau, del diàleg i de la concòrdia", com ha destacat aquest dijous el director de la Fundació, Jordi Pardo.Al seu torn, la consellera d'Acció Exterior, Victòria Alsina, ha lloat la figura musical i pacifista de Casals, tot assegurant que les seves conviccions "continuen sent un antídot davant la intolerància i la injustícia". El discurs de Casals, el 24 d'octubre de 1971, començava així: "Deixeu-me que us digui una cosa... jo sóc català. Catalunya és avui una regió d'Espanya, però què ha estat Catalunya? Catalunya ha estat la nació més gran del món. Jo us n'explicaré el per què". El podeu veure aquí de manera íntegra:Casals ja va ser protagonista durant els actes institucionals de la Diada de Catalunya, a més de ser el símbol principal del cartell oficial del Govern per l'11 de setembre. Es va celebrar a les Quatre Columnes de Puig i Cadafalch situades a Montjuïc, a Barcelona, va comptar amb Marta Bayarri a la direcció artística i amb Jofre Bardagí a la direcció musical, des d'on van posar èmfasi en els valors de la pau, la justícia, la llibertat dels pobles, la cultura catalana i la fraternitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor