El carril bici fa fora un quiosc històric de Tarragona

"Gràcies, des de 1967"

ha tancat definitivament aquest divendres 8 d’octubre després de 54 anys venent diaris a una de les places més concorregudes de la ciutat. Al punt on està ubicat, hi ha de passar unque fins ara regentava la propietat, i reclama respostes a l’Ajuntament: “No ens han dit res, ens han obligat a tancar i ho hem sabut per la premsa i eld’alguns regidors”.Capusán assegura que des de la institució municipal no els han donat suport ni els han fet arribar cap notificació: “Només tenim el contracte de concessió i les gairebéque hem aconseguit no han servit per a res, ens han obligat a tancar i no tenim alternatives”.Per la seva banda,, conseller de Territori i Sostenibilitat de l'Ajuntament, exposa que la prioritat actual de la ciutat és “fomentar la mobilitat sostenible a Tarragona connectant els barris del municipi i per sobre de tot preservar la seguretat dels vianants”, cosa que considera inviable si es manté el quiosc a la seva ubicació actual.El conseller afirma que el carril bici, el qual té, “és d’interès públic i, per tant, superior als interessos privats”.A més, l’Ajuntament de la ciutat assegura que s’ha reunit amb el concessionari de l’establiment i li: “Anar a un altre quiosc a precari, ampliar l’espai d’aquest nou quiosc amb elements tous, ja que la normativa no permet fer obres, o fer un nou quiosc a l’últim tram de la Rambla”. Així i tot, no s’ha arribat a cap acord iLa indignació entre els clients i els tarragonins ha fet bullir les xarxes socials aquestes últimes setmanes.és una de les habituals del quiosc i opina que “és una referència de la plaça i de la ciutat i sap molt greu que el facin tancar”.Rosa Calero esperava fa uns dies a un metre de l’establiment que el seu marit comprés una revista esportiva mentre llegia el “gràcies, des de 1967” que Capusán havia escrit en una pissarra davant dels diaris. “Fa molta llàstima que tanqui, és de tota la vida i hi venim sovint”, assegurava aTot i els desitjos dels clients i la voluntat de fer reconsiderar la decisió a l’Ajuntament de Tarragona, la concessió s’ha acabat i no s’ha arribat a cap acord per fer compatible el carril bici i les demandes del concessionari. El quiosc de la Imperial Tàrraco ja no vendrà més diaris i revistes. Tot per deixar pas a

