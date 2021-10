Carlos Latre esclata contra una estafa: «No feu cas a aquestes mentides»

El còmic i presentadorha denunciat a les seves xarxes socials que uns estafadors utilitzen la seva imatge per enganyar les víctimes. La, que està mal redactada, assegura al titular que "Carlos Latre ha estat demandada per divulgar el secret per aprimar-se".El showman exclama que "l'entrevista és falsa, les fotos són robades, l'empresa és una estafa i, evidentment,La notícia s'utilitza per fer creure que determinats productes són eficaços per perdre pes aprofitant la imatge de personatges famosos. La mateixa tècnica s'utilitza amb més gent, com araLatre sosté que la notícia "és un absolut muntatge" queAmb tot, lamenta que "tampoc es pot fer res" perquè són "servidors fantasma, empreses fictícies amb seus internacionals i sense base legal ni mèdica".Davant d'aquesta situació, l'humorista ha volgut deixar clar que "el meu mètode personal per aprimar-me està basat en. Sense utilitzar pastilles que ni conec ni us recomano que utilitzeu, i partint d'una base d'esforç i constància". Així, Latre demana als seus seguidors que "".​​

