El PSC suspèn de militància un regidor del Vallès per assaltar un taxi a punta de pistola

El PSC hai activat l'expulsió del partit del regidor de(Vallès Oriental). El motiu, segons han avançat diversos mitjans, és que el dilluns va serper la Guàrdia Urbana per, presumptament, haver11.000 euros."Hi ha un tribunal que confirma la detenció i que li retira el passaport", confirmen fonts del PSC, que ja ha traslladat un expedient d'expulsió a la Comissió de Garanties del partit. Beltran va ser detingut al barri del Guinardó de Barcelona, al camp de futbol del Martinenc, el dilluns.Prèviament, hauriamés al Moll de Gregal per motius vinculats a una estafa relacionada amb el negoci de les criptomonedes. El regidor s'hauria fet passar per agent de la Guàrdia Civil mostrant la pistola i una falsa placa i va robar-los diners i uns telèfons mòbils d'alta gamma. Després va assaltar un taxi a punta de pistola i va estavellar el vehicle, amb la qual cosa va continuar la fugida a peu. Lael va aconseguir localitzar seguint el rastre d'ubicació d'un telèfon mòbil.Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Beltran ha quedat endesprés d'haver passat a disposició judicial i se li ha, així com prohibit que pugui sortir de territori espanyol. Se l'investiga pels delictes de robatori amb violència i furt i ús de vehicle a motor.Un cop el tribunal ha confirmat la situació de Beltran, el PSC ha emès un comunicat per activar la via de l'expulsió de la formació. Els socialistes tenen quatre regidors a Cànoves i Samalús i Beltran es va presentar a les llistes de les municipals del 2019 en setè lloc.

