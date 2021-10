Txarango se separa de manera definitiva sense concert final i cancel·la el Clownia

Un últim disc sense concerts

El grup de Ripoll deixa enrere un llegat d'onze anys carregats de música i actuacions en directe per tot Catalunya que han marcat desenes de milers de persones. El 2019 van anunciar el seu comiat, que es produiria després d'un últim disc i una darrera gira per tot el país. El seu adeu a través dels escenaris no ha estat possible per culpa de la pandèmia, que ha obligat a cancel·lar la majoria dels seus concerts. A més,, que organitzen ells mateixos, que s'havia de celebrar el 2022.En un emotiu missatge a, el grup que ha omplert escenaris per tot el país expliquen les últimes sensacions i donen les gràcies al seu públic.. Avui, amb l’alegria de qui sap que ha pogut viure una aventura extraordinària, us comuniquem que ho deixem aquí", escriuen. "Amb vosaltres, el millor dels nostres desitjos. Tot l’amor del món. Bona sort i bon viatge!", s'acomiaden.En un comunicat, publicat a través de les xarxes socials, els organitzadors del Clownia Festival remarquen. La formació ja va anunciar el desembre de l'any passat que suspenia de forma definitiva la gira de comiat,. Malgrat aquest ajornament, valoren l'experiència de les sis edicions del festival com a un "espai artístic, multidisciplinari, de música, convivència, reflexió i solidaritat".que els últims anys han viscut "a través del grup" i creuen que han arribat a l'última parada del trajecte, abraçant la idea que els finals també "formen part de la vida". "No ens hem plantejat el pròxim capítol, però sentim que el que havíem de viure i aprendre en aquest camí està fet", precisava Miquel. A nivell personal avança que té ganes de "desconnectar i viure en altres llocs".El Clownia Festival, organitzat per Txarango a Sant Joan de les Abadesses (Ripollès), ha cancel·lat la setena edició que s'havia de fer el juny del 2022. Una edició que ja es va haver d'ajornar l'estiu del 2020 en ple coronavirus.En un comunicat, els organitzadors anuncien el que ha estat una "decisió difícil" i afirmen que l'han pres per la "difícil perspectiva" que encara viu la cultura a causa de la Covid-19 i "la incertesa" en les restriccions en els esdeveniments culturals. Un fet que, segons diuen, "fa impossible" planificar un festival "en les condicions que els agradaria fer-ho". També han anunciat que retornaran els diners de les 5.000 entrades venudes.

