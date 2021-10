El líder de La Manada confessa la violació i demana perdó a la víctima

, el líder del grup de WhatsApp, condemnat pel Tribunal Suprem a 15 anys de presó per un delicte continuat de violació a una jove a Pamplona el 2016, ha remès des de la presó una carta en la qual admet els fets,El Prenda ha sol·licitat que l'Administració de Justícia traslladi aquest missatge a la víctima i la seva família, segons ha avançat El Periódico.El 21 de juny de 2019, el Tribunal Suprem va revocar la sentència inicial del cas i va elevar les penes d'abús sexual per als cinc acusats per unamb els agreujants específics de tracte vexatori i actuació conjunta de dues o més persones.José Ángel Prenda, a més, és un dels quatre membres d'aquest grup condemnats el 2020 per abusar sexualment al maig del 2016 d'i gravar els fets amb un telèfon mòbil. En concret, va ser condemnat a quatre anys i mig de presó després d'haver difós el contingut ell mateix.

