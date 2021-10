Els Mossos d'Esquadra, en coordinació amb la policia espanyola, han detingut sis persones que havienper obtenir un rescat de. La detenció va tenir lloc el 22 de setembre i els arrestats són cinc homes i una dona, d'entre 22 i 42 anys.Els fets van passar el 5 d'abril d'enguany quan un home va ser assaltat quan entrava a casa seva per una persona que va amenaçar-lo amb unaJuntament amb tres persones més van irrompre al domicili i més tard se'l van endur a un habitatge de Barcelona, on va estar retingut i van demanar un rescat per ell.Els segrestadors van regirar tot el domicili de l'home a Terrassa en busca de diners i objectes de valor però finalmentDes d'allà es van posar en contacte amb la família de la víctima per sol·licitar el pagament d'un rescat com a condició per al seu alliberament. Un cop la família va fer efectiu el pagament de 20.000 euros, la víctima va ser alliberada. Tot i això, van amenaçar que si no feia un segon pagament de 40.000 euros més, la integritat de la seva família i dels seus negocis se'n podrien veure afectats.L'endemà dels fets la víctima va denunciar-ho en una comissaria de Mossos. La investigació es va basar en un primer moment en l'obtenció d'imatges, en la inspecció policial i l'obtenció d'altres indicis que permetessin identificar els autors, la ubicació del domicili on va estar retingut i en establir un operatiu de protecció cap a la víctima i la seva família. Una d’aquestes gestions va permetre identificar un vehicle emprat en els fets, el qual al llarg de la investigació es va desplaçar a(Cadis) i posteriorment a(Màlaga).La investigació va permetre identificar penalment els sis detinguts, relacionats directament amb el segrest. Se'ls atribueixen delictes de segrest, robatori violent, lesions i pertinença a organització criminal. Els quatre detinguts a Barcelona conformaven una agrupació delictiva que, de manera organitzada i estable en el temps, es dedicava a la comissió dePel que fa als detinguts a Màlaga, eren col·laboradors als quals els investigadors van enxampar quan intentaven ocultar un arma de foc iemprats pels integrants de la banda.El 22 de setembre es va establir un operatiu policial conjunt on es van detenir les sis persones investigades:i dues a Torremolinos (Màlaga). També es van dur a terme quatre entrades i escorcolls als seus domicilis de residència: dos a Barcelona, una a l'Hospitalet de Llobregat i una altra a Estepona (Màlaga). Els agents hi van trobar més devan intervenir dos vehicles que estaven en un dels domicilis i que constaven com a sostrets i dos vehicles més propietat de dos dels detinguts, que utilitzaven com a mitjà per a cometre accions delictives. També es va intervenir documentació clau per a la investigació, diversos jocs de claus d’altres vehicles, telèfons mòbils i una armilla antibales.Els sis arrestats van passar a disposició judicial. Els quatre detinguts a Catalunya van, mentre que els dos detinguts a Andalusia van quedar en llibertat amb càrrecs.

