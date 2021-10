Suárez, en el directe a Twitch Foto: Jijantes FC

va ser molt sonada. El davanter uruguaià, una llegenda del club blaugrana que va formar el millor trident de tota la història amb, va participar ahir eUn dels moments més delicats de la conversa va ser el tractament de la seva marxa del Barça, després de l'arribada decom a entrenador de l'equip. Suárez, sense pèls a la llengua, explica com va ser la seva relació amb l'holandès i com de malament ho va passar quan va abandonar la disciplina blaugrana.per tot el que vaig donar al club. Vaig parlar amb la Sofia i amb el Leo després de la trucada -amb Koeman-. Va ser un any complicat per tot. Messi va demanar anar-se'n i a mi em feien fora", lamentava l'uruguaià. Ell mateix ha reconegut que la relació amb Koeman va ser molt freda i que ell "no entenia certes coses". En especial, sobre la trucada en la qual rep "l'acomiadament" del club, que va durar, segons Suárez, només 40 segons."Primer em va dir que no entrava als seus plans i després em va dir que si no resolia el meu contracte jugaria contra el Vila-real. Hi va haver coses que no van ser concretes. Li va faltar personalitat per dir-me les coses clares", ha carregat des de Twitch el qui va ser el màxim golejador de l'equip durant diverses temporades.Jo tornava a casa molt malament d'entrenar", ha explicat Suárez.El 9 d'Uruguai, que actualment juga a l'Atlètic de Madrid, també ha parlat sobre la seva relació amb un company d'equip amb qui també va jugar al Barça:Assegura que tenen molt bona relació i que ell mateix intuïa que acabaria jugant a l'equip del Cholo Simeone. Per contra, Suárez va assegurar haver vist un Barça amb uns ànims molt dolents, un fet que li feia mal "per veure companys i amics d'aquesta manera". "Amb el temps podrà portar nous jugadors, segueix sent un dels equips més grans", ha confessat.Suárez ha tingut molt bones paraules pels joves jugadors actuals del Barça, com-a qui va felicitar després de l'enfrontament del passat cap de setmana- i, l'actual 10 blaugrana, a qui recomana "no posar totes les expectatives i la pressió sobre ell" perquè és massa jove.

