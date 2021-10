La Fiscalia veu bé el passaport Covid per reobrir l'oci nocturn

Tot per fer veure que fan res...

Per Disco-nectat el 7 d'octubre de 2021 a les 10:10 0 0

La vacuna, com s'ha demostrat prou, ni evita contagiar-se ni contagiar a la resta, ergo per a què serveix exhibir un paperot que digui que t'has vacunat si pots contagiar/contagiar-te igualment? Per fer veure que es porta un control sanitari? Per deixar tranquiles a les autoritats? Per tranquilitzar als talibans de la vacunació sí o sí? Per segregar entre ciutadans obedients i els que no traguen amb la sospitosa ungència per vacunar-se? No trigarem a llegir que tanquen aquesta o aquella discoteca pels contagis soferts.