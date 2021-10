El Suprem condemna a un mes i mig de presó el diputat de Podem Alberto Rodríguez

Dos magistrats discrepen

Vista posada al TEDH

Elha condemnat el diputat d'al Congrésa un mes i 15 dies de presó per un delicte d'atemptat a agent de l'autoritat. La sala penal de l'alt tribunal considera provat que Rodríguez va donar una puntada de peu a un agent de laen una manifestació contra la-coneguda com a "llei Wert" - a La(Tenerife) el 2014.El Suprem substitueix la pena de presó per una-90 dies amb quota diària de 6 euros- i ordena notificar la sentència a la(JEC), ja que també el condemna aper al dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna. Per tant, doncs, Rodríguez perdrà l'escó al Congrés. La pena s'ha vist sensiblement rebaixada per l'atenuant de: els fets van passar fa set anys i fins ara no s'han jutjat.Laexplica que per determinar l'autoria de la puntada de peu la prova que s'ha tingut en compte és, fonamentalment, la declaració del policia afectat. "En les seves declaracions no va expressar cap dubte" i "la credibilitat del testimoni ve avalada, a més, per la persistència en la versió mantinguda des del principi i per la inexistència de qualsevol classe d'animadversió contra l'acusat", diu la sentència.Dos dels set magistrats que han format el tribunal,, han discrepat de la majoria i sostenen en un vot particular que la sentència hauria d'haver estat absolutòria. Consideren que la prova practicada en el judici està "molt lluny" de ser suficient per donar per fet que l'autor va ser Rodríguez, ja que se sustenta en la prova única del testimoni del policia agredit a qui atribueixen "parquedat" en el relat.Davant el tribunal, presidit per, Rodríguez va denunciar que se'l jutjava per un "muntatge policial" i va negar els fets. També es va ratificar en la seva innocència i va advertir que portarà el cas a Europa. "Aniré al TC i, després, aniré sense cap mena de dubte al", va assegurar. En aquesta línia, va instar el Suprem a aprofitar l'"oportunitat d'or" per "salvar la reputació professional i internacional de la justícia espanyola". "Ja ha patit diversos revessos al TEDH i als tribunals europeus, algunes de recents", va recordar.

