La multinacional austríacainvertirài crearà 180 llocs de feina directes, segons ha pogut saber l'ACN. L'empresa, especialitzada en la producció de planxes de fusta per a mobles, obrirà una planta a la capital del Baix Ebre, en la que suposarà lafeta mai a la zona.Kronospan, l'Ajuntament de Tortosa i el, tenen previst anunciar la inversió, en la que porten treballant mesos, en una roda de premsa este dijous al matí al consistori. Kronospan, que ja té una planta a, és una companyia d'economia circular i la seua inversió encaixa en l'aposta de les administracions per una indústria més verda i sostenible.Kronospan, fundada l'any 1897 a Lungötz (), té més de, en llocs com el Regne Unit, Hongria, els Estats Units, Rússia, Dinamarca, França o Romania, entre d'altres.La multinacional dona feina a més de, i té en la sostenibilitat un dels seus pilars fonamentals. De fet, la companyiaa través deque permeten el reciclatge i un nou ús per al material.

