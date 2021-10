Els maquinistes compleixen per primer cop els serveis mínims en l'inici de la cinquena jornada de vaga

⚠️ Establerts serveis mínims per al dia d'avui a les franges de:



🕖 7-9 h

🕛 12-16 h

🕕 18-22 h



📲 Consulta els horaris al cercador d'horaris del web i a l'app. https://t.co/mFGol6Sar8 https://t.co/ztWhzxLIRI — Rodalies Catalunya (@rodalies) October 7, 2021

d'aquest dijous, la cinquena, s'estan complint, segons ha informat Renfe. L'aturada d'aquest dijous és per franges i algunes d'aquestes només convocades per un dels dos sindicats que estan portant a terme la protesta.La primera de les franges és de 7.00 a 9.00 hores, convocada només per. En aquesta franja els mínims són del 85% a Rodalies i del 72% a l'AVE-Llarga Distància.Les següents franges d'aturades van de 12.00 a 16.00 –convocada només per- i de 18.00 a 22.00, aquesta última impulsada tant per SEMAF com per SF.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor