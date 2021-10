Nova estafa fent-se passar per Correus: volen robar-te els diners i les dades

🔴 Si reps aquest correu o similar, no és de @Correos, no piquis. És un cas recurrent de #phishing, volen estafar-te i robar-te les teves dades personals i diners #StopPhishing pic.twitter.com/cK76PkL95I — Mossos (@mossos) October 6, 2021

"Si reps aquesto similar, no és de, no piquis". Amb aquest missatge han advertit elsaquest dimecres sobre una nova estafa a través de l'empresa de missatgeria. Es tracta d'un cas recurrent dei els Mossos expliquen que consisteix a robarSegons la imatge que adjunta laa través de Twitter, elque arriba consisteix en el pagament de poc més d'un euro per unes suposades, a més de requerir que el mètode de pagament sigui per targeta bancària. Com en la majoria d'estafes d'aquesta mena, tota l'del missatge és molt similar a la de Correus, amb el logo i els colors corporatius, però realment no es tracta de l'empresa.​​

