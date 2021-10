L'OMS aprova per primer cop una vacuna contra la malària

Altres notícies que et poden interessar

L'ha aprovat per primera vegada en la història l'ús generalitzat d'una vacuna contra la, que ja s'ha estat utilitzant com a part d'un programa pilot a, on s'han vacunat a més de 800.000 nens des de l'any 2019."Aquest és un. La tan esperada vacuna contra la malària per als nens és un gran avanç per a la ciència, la salut infantil i el control de la malària. L'ús d'aquesta vacuna a més de les eines existents per prevenir la malària podriajoves cada any", ha ressaltat en roda de premsa el director general de l'OMS,La malària segueix sent una de les principals causes de malaltia i. Més de 260 000 nens africans menors de cinc anys moren anualment de malària. En els últims anys, tant l'OMS com altres organitzacions han advertit d'un estancament en els avenços contra aquesta malaltia mortal.Basant-se en l'assessorament de dos òrgans consultius mundials de l'OMS, un per a la immunització i un altre per a la malària, s'ha recomanat que s'utilitzi aquesta vacuna, coneguda comi desenvolupada per la companyia farmacèutica, per a la prevenció de la malària per P. falciparum en els nens que viuen en regions amb una transmissió de moderada a alta.La vacuna s'ha d'administrar en un esquema deen nens a partir delsper a la reducció de la malaltia i la càrrega de la malària. Les dades del programa pilot van mostrar unade la malària greu mortal.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor