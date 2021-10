El TSJC avala el passaport Covid per accedir a l'oci nocturn

El sector, satisfet però en vol més

Una eina a tenir en compte en futures onades

El(TSJC) ha avalat la fórmula delde reobrir l'amb el. La mesura es va aprovar dimarts i entrarà en vigor la mitjanit de divendres. Dins dels locals, segons detalla la resolució del, serà obligatòria la mascareta, es podrà ballar en totes les zones i l'aforament estarà limitat al 70%. La gran novetat, però, i el punt que accepta la sala contenciosa, és l'ús del certificat Covid per poder accedir als establiments. La Fiscalia també s'hi ha mostrat favorable El passaport Covid pivotarà a través del web VerificaCOVID.gencat.cat. Segons detalla la, es tracta d'una eina que permet verificar que els certificats Covid emesos pels estats membre de la Unió Europea i pel Regne Unit són vàlids. La resolució del Govern -avalada del TSJC- estableix que la persona haurà de presentar, en digital o en paper, el codi QR del seu certificat Covid, que es pot descarregar aquí . Els responsables del local el validaran amb la càmera de l'aplicació.Es podrà accedir alamb tots els supòsits en què es genera el certificat Covid. Això vol dir que hi podran entrar aquells que tinguin la pauta completa de la vacunació, que hagin passat la malaltia en els últims mesos, o que tinguin alguna prova diagnòstic de resultat negatiu feta amb un màxim de 72 hores si és PCR o 48 hores si és test d'antígens. Aquests primers dies el procés de validació a farà a través d'una web abans de llançar l'aplicació en les properes setmanes.Les patronals de l'oci nocturn, el Gremi de Discoteques de Barcelona ihan celebrat l'anunci del Govern de permetre la reobertura de les discoteques, com un pas més per a tornar a la normalitat, després de 535 dies de tancament total i pèrdues per valor de més de 6.000 milions d'euros. El sector espera que aquesta mesura, de retruc, "posi fi d'una vegada" als botellots, que s'han "cronificat" pel "retard en la flexibilització de restriccions". Amb tot, han avisat de la dificultat de controlar l'ús de mascareta.El president de la Generalitat,, ha assegurat que en cas que hi hagi noves onades que forcin a prendre mesures per reduir la interacció social, l'ús del certificat Covid "ha de permetre no prendre mesures massa restrictives". Així ho ha dit al ple del Parlament en el marc de la seva compareixença per explicar la situació de la pandèmia. En cas que sigui necessari, Aragonès ha dit que el Govern tornarà a prendre decisions però també ha afegit que ara hi ha "eines noves" que han de permetre "fer-ho diferent". Per la seva banda, el conseller de Salut,ha deixat clar que el certificat Covid ara quedarà "restringit" a l'oci nocturn.

