El certamen, en dades Foto: Festival de Sitges

Les novetats catalanes i espanyoles

Jun Jong-seo, en la pel·lícula «Mona Lisa and the Blood Moon» Foto: Sitges Festival

La tardor a Catalunya és sinònim de. Aquest any, amb la caiguda de les primeres fulles, la ciutat del Garraf s'omple de fantasia i horror amb l'arribada d'una nova edició del. Les dificultats ocasionades l'any passat per la pandèmia del coronavirus van obligar a la direcció del certamen, encapçalada per Àngel Sala, a reconvertir el format.El resultat va ser satisfactori, barrejant aforaments limitats però presencials i una plataforma online per poder visualitzar pel·lícules. Aquest dijous, amb una graella carregada de pel·lícules i curtmetratges d'alt nivell que tornen a situar el festival a la primera línia de la indústria mundial. Sitges mantindrà la norma del 70% dels aforaments i mesures de seguretat estrictes, a més d'un control exhaustiu en la reserva i compra d'entrades.Una mostra evident de la selecció de cinema de qualitat que arribarà a partir de demà a Sitges és elde Julia Ducournau,, que formarà part de la Secció Oficial Fantàstic Especials. Amb ella també arribaran l’esperadíssimad’Edgar Wright i la indescriptible dupla entre Nicolas Cage, que tornarà a tenir presència al festival, i el director Sion Sono a. El film inaugural que obrirà la graella demà serà, de la directora Ana Lily Amirpour.La presència femenina serà notòria en aquesta edició del certamen de Sitges. Films com, debut de la gal·lesa Prano Bailey-Bond, la britànica, comèdia negra dirigida per Camille Griffin,, òpera prima d’Stacey Gregg, o, la segona pel·lícula de la canadenca Amelia Mos. Altres novetats internacionals que es podran veure aquest any són The Green Knight, que clausurarà el certamen,Les òperes primes del català David Casademunt ai d’Alberto Evangelio a, l’epopeia de terror, la cinta gallega, una terrorífica road-movie en furgoneta a, la inquietant ciència-ficció de Tres, l’aliança entre Carlos Vermut i Paco Plaza per donar vida aTambé l’estrena mundial ded’Álex de la Iglesia, i la premiere dels quatre relats d'que aplega alguns dels realitzadors més importants del panorama espanyol recent com Rodrigo Cortés, Paula Ortiz, Paco Plaza i Rodrigo Sorogoyen.seran distingits amb el Gran Premi Honorífic d'aquesta 54a edició.

