Així és la nova factura del gas: com t'afectarà?

L'1 d'octubre va entrar en vigor la nova factura del gas, que aplica els canvis impulsats per la(CNMC). Les principals novetats són la modificació dels peatges i la creació d’unes tarifes regulades en funció del consum.Ara les tarifes seran diferents segons l'ús que fas de l'energia cada any. Una de les tarifes està orientada per a consumidors domèstics amb una despesa de gas inferior. És la que s'aplicarà alsque només fan servir gas al calefactor o per cuinar.Una segona tarifa s'aplicarà als, que fan un consum més elevat de gas. La tercera tarifa és per a empreses. Les tarifes s'apliquen automàticament i no cal que el consumidor indiqui quina prefereix. El càlcul el fa l'empresa comercialitzadora en funció del consum de l'any anterior.Elsestan regulats pel govern espanyol durant el darrer trimestre del 2021 i el primer del 2022, però així i tot s'espera que creixin, segons quina de les tres tarifes es tingui, un 0,91%, un 4,4% o un 10,6%.​​

