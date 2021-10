El TC avala per unanimitat la condemna a Artur Mas pel 9-N

El(TC) ha avalat per unanimitat la condemna d'a un any i un mes d'i a 36.000 euros de multa pergreu per la consulta delde 2014.​ D'aquesta manera, el TC desestima elpresentat per l'expresident. La sentència de l'alt tribunal, que es farà pública en els pròxims dies, esgota el recorregut judicial de Mas a Espanya i obre la porta a portar la causa al T(TEDH) d'Estrasburg, on ja hi ha altres demandes de l'independentisme, en aquest cas per la condemna delper l'1-O.El TC avala d'aquesta manera la sentència ferma del Tribunal Suprem, que va rebutjar els arguments de Mas però va rebaixar la pena de dos anys d'inhabilitació imposada en el seu moment pel(TSJC). La pena imposada era la màxima prevista pel delicte de desobediència. Al Suprem, Mas va denunciar diversesi la valoració errònia d'algunes proves, però el Suprem ho va descartar i ara també ho ha fet el Constitucional. La inhabilitació de Mas va acabar el 23 de febrer de 2020.

