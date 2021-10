Mor sobtadament al seu despatx el conseller gallec d'Hisenda

El conselleiro de Facenda -conseller d'Hisenda del govern de-,, ha mort sobtadament aquest dimecres a Santiago, a l'edat de 60 anys, a causa d'una. Fonts de lahan confirmat que la mort s'ha produït al seu despatx prop de les 13.30 hores d'aquest dimecres, i que tot i ser atès pels serveis d'emergències, no es va poder fer res per salvar la vida.El president gallec,, i tots els membres del seu executiu, han suspès la seva agenda prevista per tot el dia d'avui. A la vegada, tots ells afirmen estar "" per la pèrdua del polític del PP i han transmès el seu dol a amics i familiars.Natural de, Martínez va néixer el. Era llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per lai diplomat en Gestió de Gerència Hospitalària per l'Escola d'Alta Direcció i Administració.Des de 1985, eradel cos superior d'administració del departament autonòmic d'Hisenda i va exercir diversos càrrecs públics, fins que elva ser fitxat per Feijóo per substituiral capdavant de la conselleria, quan ella va deixar el càrrec per ser candidata a l'alcaldia de

