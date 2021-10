Aquesta és la llista de les principals discoteques que obriran a Barcelona:

Sala Razzmatazz

Sala Apolo

Safari

Sala Plataforma

Pachá

Bling Bling

Shoko

Opium

Nuba

Otto

Eclipse (Hotel W)

Sutton

Merlín

Twenties

Wolf

Jamboree

Luz de Gas

Sidecar

City Hall

Moog

Costa Breve

Cocoa (Mataró)

Lespodran obrir a partir d'aquest dijous 7 d'octubre.de la Generalitat permetrà que els locals d'oci nocturn tornin a aixecar la persiana després de mesos amb un seguit de requisits i mesures de seguretat que hauran de complir per a poder garantir cap contagi en els seus locals.dels establiments serà fins a lesEls locals d'oci nocturn hauran de complir aquestes condicions:-que serà sense cap mena de distància de seguretat- i ambA més, a la pista de ball. La mascaretaperò, seràen tot moment excepte quan s'estigui consumint.Tal com va explicar la portaveu del Govern, Patricia Plaja, la reobertura de l'oci nocturn es farà amb un. Per tant, s'haurà d'acreditar la-48 h abans en el cas d'una prova d'antígens i 72 h si és una PCR- oen els últims sis mesos. Moltes ciutats de Catalunya es veuran beneficiades d'aquesta nova normativa per a les discoteques, en especialNo obstant això,El club, un dels millors de la ciutat, esperarà fins al 14 d'octubre per obrir les portes al públic. També ho faran així les salesEls posts de les xarxes socials de la Sala Apolo apunten a una obertura imminent aquest dijous 7 d'octubre.El divendres 8 d'octubre programen el retorn de Bananas Party i tenen festes programades per tot el cap de setmana.La sala tornarà aquest dijous 7 d'octubre i aprofita l'anunci per fer una crida a la prudència per part dels clients. A partir de llavors, obriran els dies habituals i aquest dilluns 11 per la vigília del Pilar.La discoteca de la Vila Olímpica ja oferia tot un servei de restauració i copes, i des de demà dijous 7 d'octubre el podran ampliar horari i obrir la pista de ball.El mateix dijous 7 d'octubre, la primera nit en què s'autoritza l’obertura, ampliaran la pista de ball després d'estar durant mesos com a restaurant i bar de copes.A partir de dijous obriran la pista de ball després d'haver ofert servei de restauració i copes.Com totes les anteriors, ampliaran la pista de ball després d'estar durant setmanes com a restaurant i bar de copes.El lounge club manté el seu horari habitual de tancament: fins a les 2.30 a partir de dijous i fins les 3.00 de dijous a diumenge.Sota el lema "We are back and bigger" la discoteca ha anunciat la seva obertura aquest divendres 8 d'octubre de 23.55 a 6.00 de la matinada.L'empresa propietària de la discoteca no ha confirmat cap esdeveniment programat a partir de dijous.Una de les discoteques estrella de Barcelona anuncia la seva tornada amb festes tot el cap de setmana a partir de dijous.La discoteca ha anunciat a les seves xarxes la seva reobertura aquest divendres 8 d'octubre.L'empresa propietària de la discoteca ha confirmat que dues festes per aquest cap de setmana, divendres 8 i dissabte 9 d'octubre.La discoteca del districte de Sant Martí prepara el seu retorn amb tres esdeveniments aquest cap de setmana els dies 8, 9 i 11 d'octubre.Després d'haver obert mesos enrere per oferir concerts, seguiran programant esdeveniments amb el nou límit horari.Igual que les sales Razzmatazz i Sidecar, Luz de Gas esperarà fins al 14 d'octubre per apujar les seves persianes.El cap de producció de Sidecar, Joan Ruiz, ha explicat que prefereixen “fer les coses bé i no obrir a correcuita”, es per això que esperaran fins al 14 d'octubre per reprendre la seva activitat.La discoteca de techno i música electrònica tornarà el dissabte 9 d'octubre. El seu retorn es fa un dia habitual per ells.Aquest dijous 7 d'octubre a les 00.00 reobriran les portes al públic.La discoteca ha anunciat el seu retorn a les xarxes, celebrant actes de dijous a dilluns, ambdós inclosos, i amb les entrades esgotades per dijous 7 i divendres 8 d'octubre.Ho faran a partir de divendres 8 d'octubre i obriran en el seu calendari habitual: divendres i dissabtes fins a les 6.00 del matí.

