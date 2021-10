Altres notícies de sèries i cinema que et poden interessar

El blindatge del català a la nova llei de l'audiovisual que prepara el govern espanyol segueix portant cua. Encara en una fase d'avantprojecte, l'executiu català i la Moncloauna situació que semblava fracturada arran de la publicació de l'esborrany de l'avantprojecte de llei als mitjans.Sobre aquesta nova normativa s'ha pronunciat el ministre de Cultura,, en una entrevista a. Preguntat per la delicada qüestió sobre la llengua catalana -i les altres oficials de l'Estat-, ha afirmat que tindran "una protecció especial" en la nova llei."No sé quina ha de ser l'expressió o la fórmula concreta, però les llengües espanyoles diferents de castellà, ha explicat Iceta. E l ministre ha subscrit les paraules de la ministra Calviño , responsable de la redacció de la nova llei de l'audiovisual, sobre el castellà i la seva potència a l'hora d'exportar produccions al món per damunt de les altres llengües oficials. Tot i això, ha volgut deixar clar que aquestes quedaran protegides."¿Això ens ha de fer renunciar a les produccions en altres llengües de l'Estat? En absolut. Si no les protegim des de l'Estat, qui ho farà?", ha respost Iceta. El ministeri de Cultura no forma part de la redacció de la nova normativa, però com la conselleria de la Generalitat, constitueixen un sector fonamental per a la implementació de la futura llei. Iceta també ha esquivat, com va fer Calviño al Congrés,pel català i les altres llengües.

