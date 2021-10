Els majors de 70 anys començaran a rebre la tercera dosi el 25 d'octubre

Altres notícies que et poden interessar

El Departament de Salut iniciarà ella campanya de vacunaciói se simultaniejarà amb ladel vaccí contra la Covid per a, segons ha anunciat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon. Posteriorment, arribarà el torn dels majors de 65 anys.Fins al moment s'han administrat ja unesde la vacuna i el 25 d'octubre es començarà amb els majors de 70, ja que són els que fa unsvan rebre la segona i, segons ha explicat el conseller, les primeres evidències apunten que és a partir d'aquest període que baixen els anticossos.D'altra banda, ha concretat que aquesta setmana s'han incorporat 30 psicòlegs a l'atenció primària, dins de l'objectiu d'incorporar-ne 150 aquest trimestre.i que per això ja s'han posat en marxa diverses mesures i es continuarà fent. Els nous psicòlegs aniran a le zones més deprimides social i econòmicament. L'objectiu és que hi hagi un d'aquests professionals per equip d'atenció primària l'any vinent.També ha afirmat que s'incrementarà tota la capacitat per recuperar el diagnòstic i el tractament que no s'ha fet durant la pandèmia. Ha recordat quei ha confiat que passi a ser una malaltia més que no obligui a centralitzar tots els recursos en ella. Ha afegit però que calen més recursos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor