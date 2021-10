L'ACM, l'AMI i els micropobles se sumen a la protesta per un nou model energètic

L'(ACM), l'(AMI) i l'Associació de Micropobles (AMC) han emès un comunicat conjunt en el qual critiquen l'augment continuat de les tarifes elèctriques i defensen l'impuls d'un nou model i mesures que reverteixin la situació.Les tres entitats municipalistes denuncien la manca de control sobre elque afecta, sobretot, "les persones i famílies més vulnerables", circumstància que s'afegeix a la crisi socioeconòmica que ha provocat la pandèmia.En el comunicat també denuncien que els ajuntaments no tenen "les eines adequades per fer front ni a la situació de preeminència de les empreses elèctriques ni a les conseqüències socials que està provocant" i demanen que les administracions supramunicipals impulsin mesures a curt termini "per revertir aquesta situació" i "recuperar el control d'un bé bàsic" com és elTambé es demana impulsar un nou model energètic que fomenti l'ús d'energies renovables i es basi "amb la concertació territorial, l'autoconsum i la participació ciutadana i de les administracions públiques tant en la titularitat com en la gestió". En aquest sentit, les tres entitats municipalistes han acordat donar, que hi ha convocades per al pròxim 8 d'octubre i fomentar la difusió a la ciutadania a través dels ajuntaments.

