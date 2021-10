El Parlament aprova el seu pressupost sense acord polític pel sou dels diputats

El ple ha aprovat aquest dijous elper a l'exercici 2022, uns comptes no exempts de polèmica, perquè no hi ha una entesa política sobre com s'assumirà la, que passaran a integrar-se al sou dels diputats i, per tant, tributaran. Els grups parlamentaris no es posen d'acord sobre si aquest cost de l'IRPF s'ha d'assumir amb-recursos de la cambra catalana- o la despesa ha de recaure en els mateixos diputats. Davant l'absència d'un pacte, la mesa del Parlament ha fet una "" en el pressupost, en el cas que la tributació s'hagi d'atendre amb recursos públics. El cost estimat de la retenció tributària és d'1,1 milions d'euros. Tant la CUP com els comuns i també Vox per motius diferents hi han votat en contra.Els comptes, que s'han aprovat sense resoldre aquesta discrepància, ascendeixen a-xifres similars a les del 2010- i el capítol 1 -destinat a sufragar salaris- creix un 25,5% en relació a les xifres del 2020, per aquesta regularització de les dietes però també perquè hi ha un grup parlamentari més. Això implica que hi ha vuit grups en total amb el seu respectiu personal eventual.El ha obert un litigi entre partits -tal com va avançar NacióDigital , perquè les negociacions no han cristal·litzat. La primera votació del pressupost del Parlament, a la mesa, ja va evidenciar les diferències de criteri entre els grups. La, després de considerar "intolerable" que es plantegés l'opció que la retenció d'IRPF l'assumís la cambra catalana. Segons els anticapitalistes, caldria que els parlamentaris es rebeixessin el sou i no "apujar-lo per la porta del darrere". "Cobrem un paston, diputats i diputades!", ha deixat anar el diputat i membre de la mesa Pau Juvillà, que ha detallat que els diputats cobren de mitjana 70.000 euros anuals.que el Parlament cobrís aquest cost -per bé que amb diferents posicions en relació amb el percentatge- i han certificat aquest dijous el vot afirmatiu. Els. Fonts de la mesa apunten que la proposta formulada a l'hemicicle ha de servir d'"incentiu" als grups parlamentaris per bastir finalment un acord. De fet, els comptes s'han aprovat però amb aquesta qüestió oberta pendent d'acord.Els partits havien arribat a un pacte de base sobre el que calia fer: reduir el cost de les indemnitzacions (dietes) i fer el sistema més transparent. La concreció d'aquesta declaració d'intencions és el que no s'ha produït. Es planteja que les, que complementen el sou base dels diputats, passin a formar part del sou, però això implicarà que cotitzin. Amb l'argument que els diputats patirien unasi assumeixen l'IRPF, la majoria de grups entenen que la retenció ha de quedar coberta amb diners públic -sense concretar-ne, de moment, un percentatge-, fet que la CUP rebutja i que els comuns qüestionen. Com que encara no hi ha entesa final, el Parlament necessita fixar un pressupost atenent la previsió màxima de despesa al capítol 1.Una altra de les novetats és que less'hauran de justificar necessàriament amb la presentació de. La CUP ha denunciat en reiterades ocasions que les dietes es percebien com una mena de "", ja que fins ara s'abonava una quantitat estimada fixa per a cada diputat en funció d'on visqui, es desplaci o no i sense que hagi d'acreditar res. Les quantitats oscil·len entre els 16.975 i els 23.895 euros anuals lliures d'impostos que complementen el sou base, establert enDurant el, l'any passat la cambra va abonar 1,4 milions per aquest concepte, malgrat que l'assistència a plens i comissions era eminentment. Per acord parlamentari, el 25% del sou del mes d'abril sí que es va destinar a la lluita contra la Covid-19, ja que els diputats no van fer desplaçaments aquell mes. A partir del maig, però, quan es va recuperar parcialment l'activitat presidencial, aquesta qüestió va quedar en mans de cada grup.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor