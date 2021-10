El preu de la llum bat tots els registres i ja frega els 300 euros per MWh

Eltornarà a batre tots els registres i arribarà aquest dijous a, segons les últimes dades publicades aquest dimecres per l'Operador del Mercat Ibèric de l'Electricitat (OMIE). Aquesta xifra suposa unrespecte a les dades d'aquest dimecres (228,59 euros), que van marcar un nou rècord, i torna a polvoritzar els registres històrics.El moment en què serà més car utilitzar els electrodomèstics durant la jornada serà entre les nou i les deu del vespre, quan el cost de l'electricitat. La franja més barata serà entre les tres i les cinc de la matinada, quan rondarà els 250 euros per MWh. La xifra d'aquest dijous suposarà un i(189,83 euros). Així mateix, multiplica per més de 5 l'impost assolit en el mateix dia de l'any passat (43,02 euros).L'increment de la factura de la llum es deu a l'encariment delsi a l'augment del preu del gas, la matèria primera que utilitzen les centrals de cicle combinat per generar electricitat. L'escalada del preu de la llum, també coneguda com a tarifa regulada, ja que els que tenen contractada una tarida de mercat lliure paguen un import fix cada mes.

