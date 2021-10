Demostren que la Covid-19 pot danyar la placenta en embarassades

Altres notícies que et poden interessar

Investigadors del Clínic-IDIBAPS de l'Hospital Vall d'Hebron i del Parc Taulí han demostrat queen embarassades. L'estudi analitza prop de 200 casos de dones de 24 a 39 anys i que es van infectar per la covid en l'embaràs. En total es van demostrar nou casos de placenta infectada per SARS-CoV-2 i en cinc d'aquests hi va haver la mort intrauterina del fetus.En tots els casos l'embaràs s'havia desenvolupat dins de la normalitat i no es van identificar altres causes que poguessin acabar amb la. Tot i això, l'afectació de la placenta és molt infreqüent, 4,5% de les embarassades que han patit covid, segons aquesta sèrie. Les morts fetals atribuïbles a aquesta afectació estan al voltant del 2,5%.L’estudi demostra que la infecció del teixit placentari s'acompanya d’una lesió característica que consisteix en necrosi del trofoblast, una capa de cèl·lules que proveeix nutrients des de la mare al fetus dins l’úter. També es produeix un, és a dir, cadascun dels espais cavernosos de la placenta situats entre les vellositats coriòniques i ocupats per sang materna. Aquest dany al trofoblast apunta a una nova complicació de la covid-19. L'afectació explica que la placenta deixi de ser esponjosa, sigui molt més dura i quedi malmesa fins al punt de provocar, en alguns casos, la mort del fetus.Laés el primer òrgan que es forma en el desenvolupament fetal. Actua com els pulmons, intestins i fetge del fetus, obtenint oxigen i nutrients del rec sanguini de la mare. Els patòlegs de l’estudi sostenen que l’estudi evidencia ela la placenta. Els mateixos asseguren que no havien vist mai aquestes lesions en unes placentes tan malmeses i destaquen que no hi havia referències perquè es tracta d'una malaltia nova.L'estudi l'ha impulsat el doctor Alfons Nadal, del Servei d'Anatomia Patològica de l'Hospital Clínic i membre del grup de Patologia molecular inflamatòria i de tumors sòlids de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS). Hi han participat altres patòlegs catalans, les doctores Marta Garrido, Jéssica Camacho i Alexandra Navarro, de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron; i el doctor Joan Carles Ferreres, del Parc Taulí de Sabadell; així com professionals dels serveis d'obstetrícia i microbiologia dels tres centres. L'estudi s'ha publicat a la revista Modern Pathology.

