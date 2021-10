Toni Cantó nega la colonització espanyola: «Espanya va alliberar Amèrica d'un poder caníbal»

#EnDirecto | Cantó responde a las críticas de PSOE, Podemos y Más Madrid por su Oficina del Español diciendo que ellos "arrinconan el español, prohíben su uso y lo persiguen" en Cataluña, País Vasco o Baleares: "Están empobreciendo a los ciudadanos" pic.twitter.com/KPvNlRkWmD — Europa Press (@europapress) October 6, 2021

del govern territorial de Madrid,, ha comparegut aquest dimecres davant l'assemblea autonòmica per fer balanç de la seva tasca al capdavant del departament creat perL'organisme, creat per "donar suport a l'idioma" arreu del món genera molta controvèrsia per la seva tasca específica i les seves poques funcions oficials, però Cantó ha aixecat polseguera per unes declaracions sobre el passat colonitzador d'Espanya.En un moment de la seva intervenció, l'actor i integrant de les llistes del PP de Madrid ha arribat a assegurar que Espanya no va colonitzar el continent americà "sinó que el va alliberar".Jo crec que Espanya quan va arribar a aquell continent, el va alliberar", ha assegurat davant la mirada recriminatòria dels membres de l'oposició. Cantó afirma que la seva feina és "reivindicar el llegat històric espanyol".Cantó també ha carregat contra els territoris catalanoparlants i contra el País Basc, afirmant que els seus governsla llengua castellana. Fins i tot, reitera, "prohibeixen la llengua espanyola i estan empobrint els ciutadans".Amèrica d'un poder "brutal, salvatge i fins i tot caníbal, que matava 70.000 persones en una sola cerimònia".i a partir d'aquí vam crear una història comuna i amb un llegat històric de què ens hem de sentir molt orgullosos. Reivindicant una cosa molt bona que vam fer de manera conjunta", ha sentenciat Cantó sobre el tema.

