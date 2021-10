La policia allibera 25 dones explotades sexualment a Sabadell, Ullastrell i Sant Andreu de la Barca

Cop a l'explotació sexual. La policia espanyola ha desarticulat una presumpte organització criminal queEn els escorcolls s'hani s'hanacusades pels delictes de tràfic d'éssers humans, prostitució coactiva, tràfic d'estupefaents, tinença il·lícita d'armes i pertinença a organització criminal, dues de les quals ja han ingressat a presó.La investigació va arrencar a començament d'any, quan agents de la comissaria de Sabadell van saber de l'existència d'un establiment de cites a la localitat que "podria utilitzar dones víctimes de tràfic i", i van comprovar que algunes havien estat enganyades.En total, la policia espanyola ha feta immobles, en què ha intervingut diferents quantitats de substàncies estupefaents i potenciadors sexuals, dues, una escopeta d'aire comprimit, una catana, munició ien efectiu, documentació i xecs, entre d'altres.L'organització disposava d'una extensa xarxa de pisos de cites on les dones havien d'estar disponibles les 24 hores del dia,De fet, les controlaven amb càmeres i "molts cops no se'ls pagava el salari acordat com una forma de càstig i imposició de control".Aquesta organització criminal també obligava presumptament les víctimes aals clients, com ara cocaïna, marihuana, viagra i popper, i d'aquesta manera "l'organització incrementava els seus beneficis".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor