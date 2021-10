Vendre animals en botigues estarà prohibit i se sancionarà qui deixi el gos 24 hores sol

Laque prepara el govern espanyol prohibirà el sacrifici d'animals domèstics abandonats, una pràctica ja prohibida a Catalunya des del 2008 excepte per raons clíniques.Deixar els animals sense supervisió durant tres dies seguits rebrà sancions, un termini que es redueix a 24 hores en el cas dels. A més, els seus amos hauran de realitzar unacreditat, el contingut del qual s'estipularà en un reglament. Si la mascota es perd, caldrà comunicar-ho en un màxim de 48 hores.La norma també inclourà mesures destinades a aconseguir "abandonament zero", segons ha detallat la ministra de Drets Socials,, en la presentació del projecte. S'hi inclouran campanyes de conscienciació, sancions i la identificació de totes les mascotes. A més, es regularà la cria d'animals perquè només en puguin fer persones autoritzades.Una altra de les mesures és lai "l'exhibició al públic" amb finalitats comercials. Es considerarà una infracció greu, amb sancions de 3.001 a 30.000 euros. L'objectiu és que "es faci de forma responsable i moderada" i "incidir en la paradoxa entre el reconeixement d'ésser sensible a l'animal i la seva cosificació comercial".Només es podran adquirir animals en, que hauran d'estar inscrits en el Registre Nacional de Criadors, que dependrà de la direcció general de drets animals, i caldrà que acreditin una formació específica.Belarra ha assenyalat que la llei posarà "fi al gaudi cruel" amb el maltractament animal i a la "permissivitat de les institucions" amb situacions com les baralles de galls, que es prohibiran. La norma, en qualsevol cas,La llei, que encara ha de ser aprovada pel consell de ministres i després pel Congrés dels Diputats, també prohibirà la tinença d'animals salvatges en domicilis particulars i protegirà lesi inclourà la creació de santuaris d'animals.Una altra mesura és la prohibició de la posada en escena d'. Tampoc podrà haver-hi animals en els carrusels de fira ni en betlems, cavalcades o processons quan estiguin "subjectes" durant l'esdeveniment. En romeries i fires un reglament determinarà el pes que pot suportar cada animal i cada quant han d'aturar-se per descansar.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor