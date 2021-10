Un atac informàtic filtra el que cobren les estrelles de Twitch

The gross payouts of the top 100 highest-paid Twitch streamers from August 2019 until October 2021: pic.twitter.com/3Lj9pb2aBl — KnowSomething (@KnowS0mething) October 6, 2021

ha quedat exposat per un atac informàtic que ha deixat al descobert contrasenyes d'usuaris, el codi font de la plataforma i fins i tot el que cobren les principals estrelles de la plataforma, com ara Ibai Llanos o Auronplay.Un pirata informàtic ha publicat al fòrum 4chan documents que comprometen la privacitat dels usuaris de la plataforma d'streaming, com ha confirmat una font anònima de la companyia al portal Videogames Chronicle. Twitch treballa per reparar la fuita d'informació.Entre les dades filtrades hi ha un informe sobre pagaments als creadors de contingut des d'agost del 2019 fins a octubre del 2021, segons el cualcobrava 3.053.341 dòlars i, un total de 2.314.485 dòlars. El que guanya Ibai ja havia quedat descobert recentment: 145.800 dòlars al mes.Es recomana que els usuaris de Twitch activin l'autentificació de dos factors per reforçar la seva seguretat als comptes. Això farà que si la contrasenya ha estat filtrada calgui provar la identitat mitjançant un missatge SMS al mòbil. El pirata informàtic ha advertit que encara arribarà una filtració major.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor