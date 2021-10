L'auditoria exposa la destrossa del Barça: «Fitxàvem jugadors sense saber si es podien pagar»

El CEO del Futbol Club Barcelona,ha presentat aquest dimecres els resultats de l'auditoria encarregada per fer balanç de la situació del club després de l'etapa de la junta deEl president,ja havia avançat algunes dades crítiques, com ara una despesa salarial del 103% dels ingressos o 481 milions de pèrdues. Ara, la investigació ha arribat al final amb la informació completa.Reverter ha detallat, punt per punt, quina era la situació després de l'adeu de l'anterior junta directiva. En primer lloc,. És a dir, unaEl CEO ha assegurat que "si el club fos una Societat Anònima Esportiva seria causa de dissolució", pel que la junta actual ha hagut de fer un pla de viabilitat per "aconseguir un crèdit i remuntar".En matèria de fitxatges, Reverter ha posat un exemple de com funcionaven les coses: "i busquen un fons de 85 milions per fer un factoring. Tot això té comissions d'obertura", afirma. Un altre cas és el de: "16,5 milions de costos financers, i tot això per falta de planificació financera. Compravem jugadors sense saber si els podíem pagar", ha sentenciat el CEO del Barça. De les comissions, l'excés arribava al punt de pagar un 33%, mentre "l'habitual és entre el 5 i el 10%".D'altra banda, Reverter ha manifestat laquan van prendre el relleu de Bartomeu, acompanyada d'un deute i uns compromisos de 1.350 milions d'euros. Així, denuncia "incompliments de compromisos amb els bancs, amb la Lliga, la UEFA i els estatuts". A més, s'han detectatque han sortit des del club i la Confederació de Penyes".I no només això. Les instal·lacions es van trobar "deteriorades", amb unen una situació "precària". Segons Reverter, l'estadiencara que la pandèmia ho hagués permès. "Hi havia 900 patologies, amb almenys 24 d'urgents". També la ciutat esportiva tenia mancances, on s'han hagut de canviar diversos camps d'entrenament.Sobre les infraestructures del club,"Ens trobem un projecte totalment infravalorat i amb greus mancances", assegura Reverter. I és que el càlcul de 600 milions d'euros, per al CEO, es quedava curt. "S'han fet 35 estadis els últims anys a Europa i el preu mitjà és de 900 milions., tenim l'estadi més gran", explica. A més, afegeix que "amb un 25% del pressupost només hem fet el 5% de les obres", com és el cas de l'estadi Johan Cruyff, que havia de costar 5 milions i "ha acabat costant 19".Amb tot, la investigació de la due diligence encara no ha acabat. El CEO ha revelat que falta documentació i s'ha hagut de demanar un informe. Així, encara s'estan intentant aconseguir dades que, per, no estaven disponibles en el moment de fer l'auditoria. Aquest forensic, doncs, aportarà encara noves informacions sobre l'anterior gestió del Barça.

