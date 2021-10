Google obre a Barcelona la primera botiga «demo» de l'Estat

ha obert aunaper provar els productes que la companyia ven, com ara els ordinadors amb el sistema operatiu Chrome OS, configurables amb un compte de Google. L'espai és el primer d'aquestes característiques a l'Estat i estarà obert fins a l'11 de gener al centre comercial La Maquinista.L'espai també permet provar productes de Google Nest, com ara pantalles i altaveus intel·ligents; termostats; dispositius d'streaming com el Chromecast; càmeres i timbres intel·ligents, etc.La botigaamb diferents habitacions: un menjador, un despatx i una cuina, on es presenten els productes, amb l'objectiu de mostrar als clients les funcionalitats dels dispositius per a cada espai de la llar.Google organitzarà en aquest espaiper obtenir una llar "intel·ligent i connectada", segons ha informat la companyia. "Ens fa especial il·lusió l'obertura d'aquest espai físic a Barcelona i volem aprofitar-ho com una oportunitat per estar a prop dels usuaris, que puguin interactuar amb els nostres productes", afirma Ramiro Sánchez, director de màrqueting de la tecnològica a Espanya.​​

