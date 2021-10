No hi haurà cas contra. Laprepara l'arxivament de les investigacions obertes sobre el rei emèrit, segons ha informat El Confidencial. Els fiscals consideren queno pot ser imputat perquè els possibles delictes que va cometre van ser durant la seva etapa com a rei i, per tant, era. A això se li suma que altres presumptes irregularitats ja hani que el monarca s'ha acollit a. Per tot plegat, la Fiscalia es prepara per tancar les investigacions sobre Joan Carles i descarta ni tan sols citar-lo a declarar.Segons apunta el mateix digital, en les properes setmanes la fiscal general de l'Estat,, signarà un decret ordenant l'arxivament de les diligències indagatòries prejudicials que van començar el 5 de juny de l'any passat, poc abans que el rei emèrit fugis d'Espanya acorralat pels casos de corrupció . L'equip de fiscals que investigava l'Emèrit, comandat pel tinent fiscal del, ha arribat a la conclusió que no pot ser imputable i per tant no es presentarà cap querella contra ell. Des de l'estiu passat que Joan Carles resideix alsLes primeres investigacions van obrir-se a finals de 2018. Segons informa La Vanguardia, els fiscals que porten les diligències no descarten, si apareix nova informació sobre la implicació de Joan Carles en actuacions delictives en un futur, reobrir la. Ara com ara hi ha pendent rebre informació de comissions rogatòries a diversos països. Al desembre d'aquest any s'ha de decidir si es prorroguen les investigacions i cal argumentar perquè es mantenen obertes diligències no judicialitzades. Fa tres anys que els fiscals investiguen i cal prendre una decisió: o arxivament o querella.Hi ha tres investigacions obertes sobre Joan Carles. La principal és la de lesper l'. La segona són lesque va utilitzar el rei emèrit i altres membres de la família reial, i la tercera fa referència a la informació del Servei de Prevenció del Blanqueig de Capitals sobre un possiblevinculat a Joan Carles a l'illa de Jersey, un

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor